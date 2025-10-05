Thanh tra xác định nhiều sai sót tại các dự án BT ở Khánh Hòa 05/10/2025 14:44

(PLO)- Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều sai sót tại các dự án BT trên địa bàn Nha Trang.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kết luận thanh tra về các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn.

Trong đó, cơ quan thanh tra phát hiện một số dự án BT (xây dựng - chuyển giao) đều có sai sót khi tỉnh Khánh Hòa lựa chọn quỹ đất hoàn vốn, ký hợp đồng BT và lựa chọn nhà đầu tư.

Nhiều sai sót tại các dự án BT

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa xác định việc UBND tỉnh sử dụng cơ sở nhà, đất vị trí 70 Trần Phú để thanh toán dự án BT trụ anten Đài Phát thanh và truyền hình (PT-TH) Khánh Hòa (hợp phần 1) là không đúng quy định, không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở thời điểm ký kết hợp đồng.

Trụ sở Đài Phát thanh- Truyền hình Khánh Hòa ở 70 Trần Phú (khoanh đỏ) bỏ hoang, gây lãng phí nhiều năm nay. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trách nhiệm này thuộc UBND tỉnh các năm 2013-2014, năm 2016, Sở Tài chính giai đoạn năm 2013-2018 và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa xác định UBND tỉnh giao đất ở khu đô thị An Bình Tân để xây dựng trụ sở làm việc Đài PT-TH Khánh Hòa là chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của TP Nha Trang; trái với Luật Đất đai năm 2013.

Dự án BT do liên danh Công ty CP Xây dựng đô thị Phương Đông và Công ty CP Tập đoàn Cotana thực hiện.

Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018 và các cá nhân có liên quan.

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, thời điểm ký hợp đồng BT (ngày 7-2-2018), UBND tỉnh chưa điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất tại số 70 Trần Phú. Do đó, việc sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí 70 Trần Phú để thanh toán dự án BT là không đúng quy định Nghị định 167 ngày 31-12-2017 của Chính phủ.

Trách nhiệm này thuộc về UBND tỉnh năm 2018, Sở Tài chính từ năm 2013-2018 và các cá nhân có liên quan.

Cũng theo Thanh tra Khánh Hòa, việc UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 10-11-2014 dự án BT Trường Cao đẳng nghề Nha Trang do Công ty CP Vinaminco Khánh Hòa thực hiện khi chưa nhận đầy đủ ý kiến thẩm tra của các sở, ngành; quy trình cấp phép chưa đúng quy định.

Trong khi đó, việc sử dụng cơ sở nhà đất công tại 32 Trần Phú, phường Nha Trang để thanh toán cho nhà đầu tư cũng chưa phù hợp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bởi khu đất này thuộc danh mục sắp xếp lại tài sản công, không được phép sử dụng để hoàn vốn BT.

Thanh tra cũng chỉ ra công tác công bố danh mục dự án chậm so với quy định, khiến dự án chỉ có một nhà thầu tham gia, phải áp dụng hình thức chỉ định thầu, làm giảm tính cạnh tranh.

Ngoài ra, hợp đồng BT ký kết sau đó còn ấn định giá trị khu đất thanh toán cố định 271 tỉ đồng, trái với Luật Đất đai 2013.

Hiện dự án Trường Cao đẳng nghề Nha Trang đã xong, bàn giao đi vào hoạt động nhiều năm nay, nhưng nhà đầu tư vẫn chưa có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án hoàn vốn.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng BT, dẫn tới nhà đầu tư chưa thể triển khai thủ tục tài chính và quyền sử dụng đất tại khu 32 Trần Phú.

Theo cơ quan thanh tra, báo cáo kiểm toán hồi tháng 1-2021 của Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa sớm xử lý nghĩa vụ hoàn vốn và định giá đất đối ứng, tránh kéo dài phát sinh nợ đọng BT.

Khu đất 32 Trần Phú dùng để hoàn vốn cho dự án BT Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: XUÂN HOÁT

Một dự án BT đổi đất trường học khác cũng “mắc kẹt” nhiều năm là dự án Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Kết quả thanh tra cho thấy dự án thuộc diện phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, nhưng tỉnh Khánh Hòa đã chỉ định Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư làm nhà đầu tư sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận là sai quy định.

Trong quá trình thực hiện, báo cáo nghiên cứu khả thi, hợp đồng BT ký kết năm 2016, đã bố trí khu đất 84 Quang Trung, phường Nha Trang làm quỹ đất thanh toán. Tuy nhiên, khu đất này thuộc quy hoạch đất giáo dục, không phù hợp với mục đích sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020.

Thanh tra xác định việc sử dụng quỹ đất giáo dục để hoán đổi cho dự án khác là không phù hợp quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, danh mục dự án BT được công bố chậm, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỉ đồng, không lớn so với khả năng ngân sách địa phương, nhưng vẫn được lựa chọn đầu tư theo hình thức BT, gây lãng phí nguồn lực và phát sinh thủ tục phức tạp.

Bên cạnh đó, tiến độ triển khai bị kéo dài, hồ sơ thiết kế kỹ thuật có nhiều thiếu sót, như tính toán sai chi phí hạ tầng, thiếu các hạng mục cây xanh, thoát nước, phòng cháy chữa cháy,… gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và chi phí đầu tư.

Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2016, Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư - chủ đầu tư dự án cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Gỡ vướng các dự án BT ra sao?

Ban Chỉ đạo 751 Trung ương đã hướng dẫn tỉnh Khánh Hòa rà soát, đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc tại các dự án BT có vướng mắc.

Đối với dự án Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa được giao phối hợp các bộ, ngành Trung ương thực hiện thủ tục giao đất tại 32 Trần Phú, định giá đất theo thời điểm giao, không cố định giá trong hợp đồng như trước đây.

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa ở đường Quang Trung dùng hoàn vốn cho dự án BT. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án BT, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu thực hiện việc giao đất cho nhà đầu tư, xác định giá đất cụ thể khu đất 32 Trần Phú (khu đất dự kiến thanh toán công trình BT) theo quy định pháp luật; việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện theo nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

Hướng giải quyết đối với dự án Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cũng tương tự Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang.

Trong khi đó, đối với dự án dự án trụ anten Đài PT-TH Khánh Hòa và dự án trụ sở làm việc Đài PT-TH Khánh Hòa, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Cụ thể, đối với trụ sở làm việc của Đài phát thanh Truyền hình Khánh Hòa ở 70 Trần Phú, UBND tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất tại thời điểm hiện tại, thực hiện quyết toán dự án đã đầu tư để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu giải pháp xử lý, bảo đảm việc giao đất, xác định giá đất cụ thể của các dự án trên và thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư đúng quy định.