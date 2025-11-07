Xe đầu kéo lùi vào vựa thanh long va chạm xe máy làm 1 người tử vong 07/11/2025 09:19

(PLO)- Xe đầu kéo container đang lùi vào vựa thanh long thì xe máy tông vào hông, lọt cả người và phương tiện xuống gầm.

Ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định pháp y và đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo container và xe máy gây chết người vào tối 6-11.

Cả phương tiện và người lọt vào gầm xe container.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 6-11, trên tuyến đường ĐT 719, đoạn qua thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành, xe đầu kéo container biển số 77H-042.86 do lái xe ĐVQ (ngụ Gia Lai) điều khiển đang lùi vào vựa thanh long LK thì xảy ra tai nạn giao thông.

Cụ thể nạn nhân là anh NVN (25 tuổi) điều khiển xe máy đã tông vào hông xe container khiến cả người và phương tiện lọt vào gầm xe.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Công an xã Tân Thành cùng Tổ CSGT khu vực Hàm Thuận Nam thuộc Đội CSGT Số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp khám nghiệm.

Vụ tai nạn đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ.