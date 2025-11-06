Truy tìm tung tích thi thể người đàn ông phát hiện trên sông Cà Ty 06/11/2025 13:43

(PLO)- Thi thể người đàn ông được phát hiện trên sông Cà Ty, Lâm Đồng, cao khoảng 1m75, độ tuổi từ 25-30.

Ngày 6-11, Trung tá Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân là thi thể người đàn ông phát hiện nổi trên sông Cà Ty.

Cơ quan điều tra đang truy tìm tung tích thi thể người đàn ông nổi trên sông Cà Ty.

Theo đó, vào 11 giờ 45 phút ngày 5-11, Công an phường Phan Thiết nhận được tin báo của ông NHT ngụ xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, trong lúc đi thăm ghe đang neo ở sông Cà Ty thuộc Tổ dân phố 16, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, thì phát hiện 1 thi thể nam giới nổi trên mặt nước.

Tử thi là nam giới chưa rõ nhân thân, lai lịch, cao khoảng 1m75, độ tuổi 25-30 tuổi, tóc ngắn, mặc quần đùi màu đen có chữ OFF WHITE; tình trạng tử thi đang trong giai đoạn phân hủy.

Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao phường Phan Thiết thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng biết phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân.

Ai là thân nhân hoặc ai là người biết được tung tích nạn nhân đề nghị báo tin hoặc liên hệ trực tiếp với Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: 18 Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng hoặc qua số điện thoại 0252.3816898) để phối hợp giải quyết.