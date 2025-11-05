Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Cà Ty 05/11/2025 14:31

(PLO)- Thi thể người đàn ông chưa rõ tung tích nổi trên sông Cà Ty, Phan Thiết, trưa nay đã được vớt lên để điều tra.

Vào lúc 13h giờ trưa nay, 5-11, nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên sông Cà Ty, đoạn bờ kè đường Trưng Trắc, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông.

Một số người dân đã vớt thi thể đưa lên bờ và điện báo cơ quan chức năng. Công an phường Phan Thiết đã liên hệ với xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận đưa thi thể về Trung tâm giám định Pháp y để trưng cầu giám định tử thi.

Công an ghi hình ảnh hiện trường.

Được biết, tử thi nam giới ở trần, chỉ mặc quần đùi thun màu đen, đã tử vong từ 2-3 ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy tìm tung tích nạn nhân và điều tra làm rõ cái chết của người đàn ông xấu số nói trên.