Lâm Đồng khẩn cấp rà soát các hồ chứa nước, bãi thải có nguy cơ sạt lở 05/11/2025 11:09

(PLO)- Tổ chức, cá nhân để xảy ra mất an toàn bãi thải, hồ chứa nước tại khu vực mỏ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập tức kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn tại các bãi thải, hồ chứa nước trong khu vực mỏ.

Yêu cầu này được đưa ra nhằm chủ động ứng phó với mưa bão, lũ quét, ngăn ngừa thảm họa sạt lở bùn đất, nhất là trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi.

Vụ vỡ hồ chứa đêm 1-11 xé toạc hẻm núi Tân Lai ở xã Tuy Phong.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh xử lý, thực hiện các giải pháp cần thiết để đưa các khu vực có nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra sự cố về trạng thái an toàn, đặc biệt là các công trình chống sạt lở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các doanh nghiệp khai thác mỏ phải cử người theo dõi 24/24 giờ diễn biến tại khu vực mỏ trong suốt thời gian mưa lớn xảy ra. Việc giám sát phải đảm bảo kịp thời phát hiện, báo cáo ngay lập tức cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để phối hợp xử lý khi phát hiện bất kỳ nguy cơ mất an toàn nào.

Văn bản nêu: Tổ chức, cá nhân nào để xảy ra sự cố môi trường, mất an toàn bãi thải, hồ chứa nước, tai nạn lao động tại khu vực mỏ và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu này là khẩn cấp, đặc biệt quan trọng sau bài học đau lòng vỡ hồ chứa tại Tuy Phong gần đây, nhằm đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng, tài sản cho người dân vùng hạ du trước mối đe dọa kép từ khai thác khoáng sản và thiên tai.