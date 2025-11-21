Dự kiến đêm nay thông tuyến Quốc lộ 1 21/11/2025 18:22

(PLO)- Quốc lộ 1 còn ba vị trí ngập gây tắc đường, giảm năm vị trí so với sáng cùng ngày.

Cục Đường bộ cho biết đến chiều 21-11, tuyến quốc lộ và Trường Sơn Đông vẫn còn sáu vị trí tắc đường nhưng nhiều đoạn đã bắt đầu thông trở lại.

Theo đó, Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa và Gia Lai đã thông xe. Riêng tại Đắk Lắk vẫn còn ba đoạn bị ngập nước tại Km1341 - Km1343 (phường Đông Hòa), Km1347 - Km1350 và Km1352 - Km1353 (xã Hòa Xuân).

Hiện Cục Đường bộ đã phối hợp địa phương cùng lực lượng chức năng rào chắn và điều tiết giao thông. Dự kiến đến 21 giờ ngày 22-11 sẽ thông xe.

Lực lượng chức năng xử lý vị trí sạt lở cống tại Km1253+100 trên Quốc lộ 1, thuộc phạm vi quản lý của Công ty BOT Nam Bình Định.

Tuyến Trường Sơn Đông, đoạn qua Đà Nẵng và Quảng Ngãi dự kiến tối nay sẽ thông xe. Riêng đoạn qua tỉnh Gia Lai còn vị trí Km449+00 bị sạt lở cống, đang rào chắn và phân luồng giao thông. Dự kiến đến 8 giờ ngày 22-11 sẽ thông một làn.

Quốc lộ 27C đoạn đèo Khánh Lê tiếp tục tắc hoàn toàn nhiều vị trí như Km43+500, Km47+000, Km65 – Km71. Sạt lở nghiêm trọng khiến phương tiện không thể di chuyển qua khu vực này.

Khu vực hầm Đèo Cả đã thông xe. Ảnh: N.HỒNG

Từ ngày 17-11, tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đã cấm phương tiện lưu thông lên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê).

Phương án phân luồng từ Nha Trang đi Đà Lạt được triển khai như sau: Từ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556+00, rẽ phải theo Quốc lộ 27 đến Km174+00 rồi vào cao tốc Liên Khương – Prenn để lên Đà Lạt. Từ Khánh Hòa có thể đi theo Quốc lộ 26, nối vào Quốc lộ 27 để đến Đà Lạt.

Lãnh đạo Cục Đường bộ cho biết hiện các đơn vị quản lý đang bố trí lực lượng thường trực tại các vị trí ngập nước để hướng dẫn, cảnh báo và phân luồng phương tiện. Ngay khi nước rút, cục sẽ phối hợp địa phương điều tiết giao thông trở lại, đồng thời tiếp tục theo dõi thời tiết để ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông.