Cục Đường bộ yêu cầu tập trung sẵn sàng ứng phó với kịch bản xấu nhất 20/11/2025 07:43

(PLO)- Công điện của Cục Đường bộ yêu cầu tập trung toàn bộ hệ thống ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Trung Bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi, các Khu Quản lý đường bộ II, III; Các Sở Xây dựng: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Các Ban Quản lý dự án 4 và 5; Các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT đường bộ; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Đá rơi xuống Quốc lộ 1 đoạn giáp ranh Lâm Đồng-Khánh Hòa.

Theo đó, Cục yêu cầu toàn hệ thống tập trung ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Trung Bộ.

Công điện nêu rõ, sau thời gian chịu ảnh hưởng của mưa, địa chất đất trong khu vực đã đạt trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa nên có nguy cơ sạt lở cao, tình trạng lũ, ngập úng còn diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an toàn giao thông trên đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Đèo Mimosa Đà Lạt bị đứt đôi.

Yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ II, III: Hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để kịp thời khắc phục trong thời gian sớm nhất các hư hỏng do mưa bão gây ra. Đối với các vị trí sạt lở, ngập lụt ảnh hưởng đến an toàn giao thông phải thực hiện ngay các biện pháp cảnh báo, trực gác, hướng dẫn và khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo để sớm khôi phục giao thông, hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong việc ứng phó, đảm bảo giao thông và khắc phục hạ tầng giao thông bị thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là những nơi còn bị chia cắt, sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng và những tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn ngay sau khi thiên tai xảy ra.

Một đoạn đường ở Lâm Đồng bị đứt đôi.

Bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí đang bị ngập sâu, chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang; Cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở, ... kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi qua khi còn có nguy cơ không đảm bảo an toàn.

Đối với các vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo thông xe trong thời gian nhanh nhất.

Các Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các Khu Quản lý đường bộ thực hiện phân luồng phù hợp qua các vị trí sạt lở, ngập lụt tắc đường, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị máy móc ứng trực đảm bảo tiêu thoát nước sớm, chống ngập úng tại các điểm ngập úng trong đô thị…