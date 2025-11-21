Quốc lộ 1 tiếp tục tê liệt, nhiều tuyến đường đứt gãy, Cục Đường bộ lên phương án khẩn 21/11/2025 12:53

(PLO)- Quốc lộ 1 vẫn ngập nhiều điểm, Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê tiếp tục đóng đường, nhiều tuyến đối diện với nguy cơ tồi tệ nếu không được gia cố kịp thời.

Cục Đường bộ cho biết đến 10 giờ ngày 21-11, trên các tuyến quốc lộ vẫn còn 24 vị trí tắc đường, ngập nước. Quốc lộ 1 ghi nhận nhiều điểm bị sạt lở, ngập sâu, một số đoạn chỉ có thể lưu thông tạm thời.

Điều tiết giao thông theo hướng mới

Theo Cục Đường bộ, Quốc lộ 1 hiện có tám vị trí tắc đường. Tại địa phận tỉnh Gia Lai, đoạn Km1229+600 – Km1230+050 bị ngập nước. Cục Đường bộ đã phối hợp với địa phương và lực lượng chức năng điều tiết phương tiện theo hướng Bắc - Nam tại Km1221+300, cho các phương tiện đi theo tuyến Quốc lộ 1D. Riêng đoạn Km1241+200 – Km1243+280 bị sạt lở, đơn vị bảo trì đang dọn, dự kiến thông xe một làn vào trưa nay.

Trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, cầu bản tại Km1253+100 bị sạt lở. Các phương tiện theo hướng Nam - Bắc và ngược lại phải rẽ từ Km1229, Quốc lộ 1 vào Quốc lộ 1D và trở lại Quốc lộ 1 tại Km1263+500. Dự kiến thông xe một làn vào 13 giờ ngày 21-11.

Cơ quan chức năng tiến hành gia cố đường Quốc lộ 1 bằng rọ thép. Ảnh: K.HỒNG

Ngoài ra, ba vị trí khác trên Quốc lộ 1 tại Đắk Lắk cũng bị ngập nước gồm: Km1341 – Km1343 (phường Đông Hoà) và các đoạn Km1347 – Km1350, Km1352 – Km1353 (xã Hoà Xuân). Hiện lực lượng chức năng đang rào chắn, cấm phương tiện lưu thông. Tại Km1451+600 – Km1452+600 (xã Diên Điền), nước tràn qua mặt đường từ 50 – 100 cm, nguy cơ mất an toàn cao.

Khu vực từ hầm Đèo Cả đến hầm Cổ Mã do BOT Đèo Cả quản lý cũng ghi nhận ùn tắc do ngập nước tại nút giao phía Bắc hầm Đèo Cả (Km1352+800 – Km1353+000). Hiện chỉ cho phép xe tải lưu thông tạm thời.

Trên đường Trường Sơn Đông, có sáu vị trí tắc đường trải dài từ địa phận Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Quốc lộ 27C đoạn đèo Khánh Lê tiếp tục tắc hoàn toàn nhiều vị trí như Km43+500, Km47+000, Km65 – Km71. Tình trạng sạt lở nặng khiến các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực này.

Từ ngày 17-11 đến nay, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa đã cấm phương tiện lưu thông lên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê). Phương án phân luồng được triển khai như sau:

Từ Nha Trang đi Đà Lạt: từ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556+00, rẽ phải theo Quốc lộ 27 đến Km174+00 rồi vào cao tốc Liên Khương – Prenn để đến Đà Lạt. Từ Khánh Hòa theo Quốc lộ 26 nối Quốc lộ 27 để đi Đà Lạt.

Cục Đường bộ cử đoàn công tác xuống hiện trường

Trước tình hình giao thông bị chia cắt, lãnh đạo Cục Đường bộ cho biết đã thành lập đoàn công tác do lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn, trực tiếp có mặt tại các tỉnh Nam Trung Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị huy động thiết bị thi công, sử dụng vật tư dự phòng nhằm sớm thông tuyến.

Các đơn vị quản lý đường bộ đang được yêu cầu khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng, đảm bảo chất lượng công trình và không để gián đoạn giao thông kéo dài. Cục Đường bộ tiếp tục tổ chức trực chỉ huy phòng chống thiên tai 24/24 giờ, cử lãnh đạo các phòng chuyên môn thường trực tại địa phương để phối hợp với lực lượng quản lý đường bộ.

Tuyến Quốc lộ 1 nhiều điểm chưa thể thông xe. Ảnh: K.HỒNG

Cục Đường bộ cũng cho biết sẽ kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, đồng thời hỗ trợ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư dự phòng để khắc phục thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

Hiện các đơn vị đang bố trí người trực tại các vị trí ngập nước để hướng dẫn, phân luồng phương tiện và cảnh báo nguy hiểm. "Ngay khi nước rút, Cục Đường bộ sẽ phối hợp với địa phương và lực lượng chức năng điều tiết phương tiện lưu thông, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông..."- đại diện Cục Đường bộ nói.

Khẩn cấp cứu đường

Trước đó, tối 20-11, ngay sau khi nhận đề nghị từ Sở Xây dựng Lâm Đồng về việc hỗ trợ vật tư dự phòng xử lý sạt lở nghiêm trọng, Cục Đường bộ đã giao Khu Quản lý đường bộ IV triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, ưu tiên điểm nóng như đèo Prenn, Mimosa và D’ran.

Theo yêu cầu từ Cục Đường bộ, các đơn vị phải khẩn trương cung cấp khoảng 5.000 rọ đá để xử lý các taluy âm, khắc phục hư hỏng trên các tuyến đèo nhằm đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt trong bối cảnh mưa lớn kéo dài khiến hiện trạng nhiều đoạn đường tiếp tục xấu đi.

Báo cáo từ tỉnh Lâm Đồng cho thấy mưa lớn liên tục nhiều ngày qua đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở, sụt lún, nứt toác mặt đường trên các tuyến quốc lộ huyết mạch qua địa bàn. Quốc lộ 20, Quốc lộ 28 và Quốc lộ 27 đều ghi nhận tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và có thể cô lập nhiều khu vực dân cư nếu thời tiết tiếp tục bất lợi.

Một xe tải gặp sự cố trên đường Trường Sơn. Ảnh: K.HỒNG

Cụ thể, trên Quốc lộ 20, các điểm sạt lở lớn liên tục xuất hiện tại đèo Prenn, Mimosa và D’ran. Tại Km224+600 – Km224+700 thuộc đèo Prenn, taluy âm bị sạt mạnh khiến nửa nền đường hướng về TP.HCM bị sụt lún. Ở đèo Mimosa, đoạn Km226+600 – Km226+800 xuất hiện vết sạt lở sâu tới 40m, làm đứt hoàn toàn nền và mặt đường, xe tải và xe khách bị buộc phân luồng từ xa.

Đáng lo ngại nhất là đèo D’ran khi ghi nhận một cung trượt diện tích tới 3.500m², với khoảng 60.000m³ đất đá đổ xuống khu vực sát đường. Đơn vị quản lý đánh giá đây là nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, có thể dẫn tới chia cắt giao thông bất cứ lúc nào nếu mưa lớn tiếp diễn.

Không chỉ trên Quốc lộ 20, tình trạng sạt lở tại Quốc lộ 28 cũng diễn biến phức tạp. Nhiều vị trí từ Km47+252 đến Km54+00 bị lún nứt và sạt taluy. Tại Km253+400 xuất hiện vết nứt dài tới 100m, trong khi khu vực Km307+550 tiếp tục xảy ra lún nứt và sạt lở taluy âm sát vai đường, có nguy cơ bị nước sông Krông Nô dâng cao uy hiếp.

Quốc lộ 27 cũng ghi nhận hàng loạt điểm sạt lở taluy âm liên tiếp như Km87+300, Km88+000, Km91+400, Km99+830… Nhiều đoạn bị khoét sâu từ 4–9m, kéo theo hư hỏng mặt đường, hộ lan mềm, tường cống và các công trình phụ trợ. Một số đoạn đã được cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu hạn chế lưu thông đối với xe tải và các phương tiện chở khách.

Trước tình hình khẩn cấp, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị và vật tư để đảm bảo giao thông tạm thời. Các rào chắn, biển cảnh báo và lực lượng gác trực đã được bố trí tại hầu hết các điểm có nguy cơ cao. Tuy nhiên, do khối lượng hư hỏng quá lớn, tỉnh đang thiếu nghiêm trọng nguồn rọ đá để xử lý taluy âm.

Vì vậy, sở đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV hỗ trợ ngay khoảng 5.000 rọ đá để kịp thời ứng cứu trước khi xảy ra các đợt mưa mới. Nếu không có vật tư dự phòng, nhiều điểm sạt lở có thể tiếp tục mở rộng, dẫn đến nguy cơ chia cắt giao thông tại các tuyến đèo và quốc lộ trọng yếu.