Một số vị trí trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hoà, Lâm Đồng còn ngập, xe chạy chậm 20/11/2025 10:13

(PLO)- Khu Quản lý đường bộ IV thông tin tình hình giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua các tỉnh Khánh Hoà và Lâm Đồng vẫn còn một số điểm bị ngập nước, phương tiện được phép lưu thông nhưng phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.

Sáng 20-11, tại đoạn Km1574+290 đến Km1574+450, Quốc lộ 1 qua xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hoà (đoạn tuyến do Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận quản lý, thu phí), nước đã rút, phương tiện lưu thông bình thường.

Một số vị trí trên Quốc lộ 1 ngập nhưng các phương tiện vẫn lưu thông được.

Tuy nhiên, đoạn Km1596+700 đến Km1596+750 bên phải tuyến, Quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (đơn vị quản lý là Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình) vẫn còn nước chảy tràn qua đường. Lực lượng chức năng đang điều tiết để các phương tiện lưu thông chậm, tránh nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý, tại Km1590+050 bên phải tuyến, Quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Hảo, mưa lớn kéo dài đã gây xói lở, khiến nhiều tảng đá từ sườn đồi rơi xuống mặt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Những tảng đá lớn rơi xuống Quốc lộ 1.

Cơ quan chức năng đã lập biển cảnh báo, tạm thời cấm lưu thông bên phải tuyến và cho tất cả phương tiện đi hai chiều bên trái để xử lý hiện trường. Sau khi thu dọn một phần đất đá, các phương tiện đã được lưu thông trở lại ở hai làn bên phải gồm làn ô tô và làn hỗn hợp. Riêng làn thô sơ vẫn chưa thể sử dụng do còn vướng đá lớn, hiện được rào chắn và gắn biển cảnh báo.

Sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp thu dọn đất, đá và khắc phục xói lở nhằm sớm trả lại mặt đường thông suốt, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.