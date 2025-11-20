Khánh Hòa: Kịp cứu 33 người trong xe khách bị lũ cuốn trôi trên quốc lộ 1 20/11/2025 12:37

(PLO)- Chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1 thì bị nước lũ cuốn làm mất lái trôi vào hố sâu, trên xe có 33 người.

Ngày 20-11, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã kịp thời cứu xe khách bị lũ cuốn trôi.

Chiếc xe khách bị lũ cuốn trên quốc lộ 1.

Theo đó, 0 giờ 35 ngày 20-11, xe khách biển số Quảng Ngãi của nhà xe Chín Nghĩa đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, trên xe có 33 người.

Khi đến đoạn Cầu Lùng thuộc địa phận xã Diên Khánh, nước lũ dâng cao và chảy siết khiến phương tiện trên mất lái, trôi xuống hố sâu.

Phát hiện vụ việc, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu 4 nhanh chóng tiếp cận và triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ để bảo đảm an toàn cho tất cả các nạn nhân.

Cứu hộ 33 người trên chiếc xe khách.

Lực lượng cứu hộ đã dùng dây cố định phương tiện. Đồng thời, bắc thang đưa toàn bộ những người trên xe đến khu vực an toàn.