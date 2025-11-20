Tiếp viên đường sắt 'giải cứu' khách Tây giữa lũ lịch sử ở Khánh Hòa 20/11/2025 11:17

(PLO)- Hai du khách Pháp được nữ nhân viên đường sắt “giải cứu” kịp thời để không lỡ chuyến bay về nước, giữa lúc giao thông tê liệt vì mưa lũ.

Sáng 18-11, hai hành khách người Pháp lên tàu SE1 từ ga Huế để vào TP.HCM, dự tính ra sân bay Tân Sơn Nhất về Paris kết thúc chuyến du lịch ở Việt Nam.

Tuy nhiên, giữa hành trình, mưa lớn khiến đường sắt đoạn qua Khánh Hòa bị ngập sâu. Tàu phải dừng khẩn cấp ở ga Khánh Phước, mọi phương án di chuyển đều bị chặn lại.

Trên tàu, chị Đặng Thị Thảo, tiếp viên Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội, nhận thấy hai hành khách nước ngoài liên tục lo lắng vì có thể lỡ chuyến bay về nước. Nhận ra tình huống cấp bách, chị Thảo quyết định tìm cách hỗ trợ, dù đường sắt lẫn đường bộ đều tê liệt vì ngập lụt.

Chị Đặng Thị Thảo cùng hai hành khách Pháp chụp ảnh trước lúc chia tay.

Trong cảnh bốn bề nước lũ, chị Thảo gọi điện khắp nơi để tìm phương án tiếp cận sân bay. Sau nhiều giờ, chị liên hệ được với một nhân viên đường sắt địa phương. Từ đó, một hành trình “giải cứu” bắt đầu.

Các nhân viên đã dùng xe máy, men theo các tuyến đường dân sinh còn khô ráo, chở hai vị khách vượt qua vùng ngập để kịp tới sân bay Phù Cát (Gia Lai) sáng 20-11 để bay về Tân Sơn Nhất.

Nhờ sự quyết đoán của nữ tiếp viên, hai hành khách Pháp đã tới sân bay đúng giờ, tiếp tục hành trình về nước an toàn trong tình huống tưởng chừng không lối thoát.

Hành khách gửi lời cảm ơn nhân viên đường sắt trên trang cá nhân của mình.

“Nếu không có cô Thảo, chúng tôi đã lỡ chuyến bay. Cô ấy đã chăm sóc chúng tôi suốt hai ngày mắc kẹt trên tàu. Cô ấy là người tốt bụng nhất trên chuyến tàu này”, nữ hành khách Cindy chia sẻ trên trang cá nhân.

Nữ tiếp viên tâm sự: “Công việc của chúng tôi không chỉ là phục vụ hành khách trên tàu mà còn phải đồng hành khi họ gặp khó khăn. Tôi tin rằng bất cứ người tiếp viên đường sắt hay người Việt Nam nào gặp tình huống như vậy cũng sẽ hành động giống tôi”.

Câu chuyện nhỏ giữa tâm lũ không chỉ giúp hai hành khách quốc tế an toàn trở về quê hương, mà còn để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.