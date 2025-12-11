Địa phương ra tối hậu thư về dỡ trạm thu phí Quốc lộ 51, ngân hàng muốn thu phí trở lại 11/12/2025 18:03

(PLO)- Nhà đầu tư và ngân hàng cùng cho rằng dự án mở rộng quốc lộ 51 chưa hoàn vốn nên chưa thể tháo dỡ trạm thu phí sau gần ba năm dừng thu.

Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) vừa gửi văn bản đến Cục Đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51, cho rằng dự án chưa hoàn vốn nên không thể phá bỏ trạm.

Cục Đường bộ nói đã hoàn vốn, nhà đầu tư bảo chưa

Dự án BOT quốc lộ 51 khởi công tháng 8-2009 và hoàn thành đưa vào khai thác tháng 4-2013. Năm 2023, BVEC, Cục Đường bộ và các bên liên quan bắt đầu đàm phán việc thu hồi vốn và bàn giao dự án.

Ngày 9-1-2023, trong lúc đàm phán, Cục Đường bộ có công văn tạm dừng thu phí từ ngày 13-1-2023 với nhận định dự án đã hoàn vốn.

Trạm thu phí trên quốc lộ 51 gây cản trở và mất an toàn giao thông. Ảnh: K.LY

Ở chiều ngược lại, BVEC cho rằng dự án chưa hoàn vốn nên việc dừng thu phí khiến doanh nghiệp không còn kinh phí duy tu, bảo trì và phải bàn giao dự án cho Khu quản lý Đường bộ IV từ ngày 19-4-2023.

Theo BVEC, dự án còn hơn 307 tỉ đồng vốn chưa hoàn trả cho cổ đông và dư nợ gốc ngân hàng 470 tỉ đồng, chưa tính hơn 141 tỉ đồng tiền lãi.

Quyền thu phí tại ba trạm trên tuyến hiện là tài sản đảm bảo cho khoản vay, vì vậy doanh nghiệp cho rằng chưa thể tháo dỡ khi chưa có ý kiến của các ngân hàng đồng tài trợ. Đây là lý do trạm thu phí vẫn tồn tại sau gần ba năm dừng thu.

Địa phương ra tối hậu thư, ngân hàng nói phải bồi thường

Trước sự tồn tại của trạm thu phí dự án ảnh hưởng đến lưu thông của người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề nghị Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ chỉ đạo BVEC, Khu quản lý Đường bộ IV khẩn trương tháo dỡ trạm trước ngày 15-12-2025. Sau thời điểm này, Sở sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ để bảo đảm an toàn giao thông.

Trước yêu cầu của Công an TP.HCM, Cục Đường bộ và Sở Xây dựng Đồng Nai, BVEC cho biết đã xin ý kiến các ngân hàng đồng tài trợ.

Ngân hàng trả lời về việc dỡ bỏ trạm thu phí. Ảnh: V.LONG

Ngày 20-11-2025, ngân hàng trả lời và nhấn mạnh mọi thay đổi đối với trạm thu phí phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp; nếu không sẽ ảnh hưởng đến quyền tài sản của ngân hàng. Ngân hàng cho rằng phương án khả thi nhất là tái khởi động thu phí để có nguồn tiền trả nợ.

Trước mắt, ngân hàng kiến nghị gia hạn thời gian tháo dỡ tối đa 12 tháng hoặc đến khi có quyết định chính thức về việc thu phí trở lại. Trong thời gian này, BVEC đề nghị các cơ quan hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trạm.

Trao đổi thêm với Pháp Luật TP.HCM về đề nghị thu phí trở lại, ông Đinh Hồng Hà, Tổng giám đốc BVEC, cho biết nhà đầu tư muốn xử lý dứt điểm tồn tại với Cục Đường bộ để trả nợ ngân hàng và hoàn vốn; phương án cụ thể sẽ tiếp tục đàm phán.

Bộ Xây dựng cho biết Cục Đường bộ đã tổ chức 24 phiên đàm phán để xử lý vướng mắc theo nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. BVEC đã bàn giao tuyến đường cho cơ quan thẩm quyền quản lý.

Tuy nhiên, các trạm thu phí vẫn chưa được bàn giao do liên quan hợp đồng tín dụng giữa BVEC và các ngân hàng tài trợ. BVEC đã cam kết tại phiên đàm phán ngày 4-11 sẽ tiếp tục làm việc với ngân hàng để thống nhất nội dung liên quan việc tháo dỡ.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ phối hợp với BVEC nhằm sớm nhận bàn giao các trạm thu phí, làm cơ sở triển khai thủ tục tháo dỡ khi đủ điều kiện.