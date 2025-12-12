TP.HCM: Sáng mai, bến đò Bình Quới hoạt động lại 12/12/2025 09:34

(PLO)- Từ sáng mai, bến đò Bình Quới sẽ hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân, kết nối giao thông phường Thủ Đức và phường Bình Quới.

Trao đổi với PLO, đại diện Công ty TNHH TMDV Vận tải bến đò Bình Quới thông tin, sáng ngày 13-12, bến đò Bình Quới sẽ chính thức chạy lại, phục vụ người dân. Thời gian chạy phà từ 5 giờ đến 19 giờ.

Động thái này diễn ra sau khi UBND TP.HCM, UBND phường Bình Quới và phường Thủ Đức đều có quyết định công bố gia hạn hoạt động bến đò Bình Quới.

Bến đò Bình Quới, tuyến kết nối đường thủy từng gắn bó với người dân quận Bình Thạnh cũ và TP Thủ Đức cũ, đã tạm ngừng hoạt động từ tháng 7-2024 vì vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai.

Việc gián đoạn này khiến nhiều người dân gặp không ít khó khăn, buộc phải đi đường vòng xa hơn, tốn thời gian và chi phí. Trước đó, mỗi ngày lượng hành khách qua lại bến đò từ 1.000 - 1.500 khách, trong đó khoảng 300 hành khách là học sinh, sinh viên được miễn phí 100%, người khuyết tật, người già lao động trên 60 tuổi cũng miễn phí.

Sáng mai, bến đò Bình Quới sẽ hoạt động trở lại.

Gần nhất, ngày 11-12, UBND phường Thủ Đức đã có quyết định công bố gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới. Quyết định này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký.

Vùng đất của bến thuộc địa bàn phường Thủ Đức, tiếp giáp cuối đường 36. Kết cấu công trình bến dạng mái nghiêng, kết cấu bê tông xi măng. Vùng nước của bến có chiều dài 20m, kể từ cầu dẫn dọc theo bờ về phía thượng, hạ lưu; chiều rộng 30m, kể từ mép bờ tự nhiên trở ra phía sông.

Theo quyết định, vùng đất của bến đoạn tiếp giáp cuối đường số 36 chỉ được sử dụng để phục vụ hành khách lên xuống bến, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định.

Đồng thời, chủ bến không được rào chắn, gây cản trở lối đi bộ thuộc công trình kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn đoạn tiếp giáp khu vực bến. Công ty có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống ngập nước khi có triều cường tại khu vực bến để đảm bảo chống ngập cho khu vực.

Khi hết thời hạn hoạt động, nếu không được gia hạn hoạt động thì chủ bến phải tháo dỡ công trình, thiết bị có ảnh hưởng đến an toàn giao thông, rà quét và thanh thải chướng ngại trong vùng nước, khu neo đậu (nếu có).