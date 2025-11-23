Hòa Thịnh - nơi hạt cơm, hạt gạo quý hơn hạt vàng 23/11/2025 14:36

(PLO)- Với người dân Hòa Thịnh, ngay lúc này, thứ họ cần nhất là gạo và chăn ấm.

Túc trực tại rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, những ngày sau lũ, nhóm phóng viên báo PLO đã tìm đến nhiều khu vực chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người dân, nghe về những câu chuyện đau lòng trong lũ dữ.

Người dân xã Hòa Thịnh đã nhiều ngày liền oằn mình trong lũ dữ.

Ở đây, giữa bao chồng chất và ngổn ngang sau thiên tai, một thứ vốn quen thuộc, giản dị, lại trở thành điều xa xỉ nhất: Hạt cơm, hạt gạo.

'Cho chúng tôi xin gạo với!'

Bà Nguyễn Thị Thảo (60 tuổi, thôn Mỹ Trung) đang ôm đứa cháu nhỏ độ 1 tuổi, bật khóc thành tiếng vì nhà bị ngập toàn bộ, tài sản chẳng còn gì ngoài mấy bộ quần áo ướt sũng vắt tạm ngoài hiên.

Nhiều ngày liền không có cơm, cháo, đứa cháu 1 tuổi của bà đã không chịu nổi mà khóc quấy liên tục.

Bà Thảo ôm đứa cháu nhỏ, bật khóc vì không tìm được gạo để nấu cháo cho cháu.

“Hôm đầu tiên cho cháu ăn mì tôm tội quá tội, nhìn cháu ăn mà nghẹn ngào. Không ăn được, cháu đói khóc mới chạy đi xin cơm về cho cháu ăn. Nhà có hai bà cháu, xin miếng gạo mà mấy chú đưa mình không nhận tới được. Khổ quá!”, bà Thảo nghẹn ngào.

Với bà, giờ thứ cần nhất là gạo, bà xin để nấu cháo cho cháu. “Cho chúng tôi xin gạo với”, bà bật khóc.

Ở cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Yến (70 tuổi, thôn Mỹ Phú) mắt đỏ hoe, đứng bên vệ đường nhìn về phía hàng chục người dân xã Hòa Thịnh đang nhận hỗ trợ từ các đoàn thiện nguyện.

Bà Yến cho biết, hiện giờ gia đình bà cần nhất là gạo và chăn mền. Nhiều ngày qua, bà đã nhận được 2 thùng mì gói, tuy nhiên, mấy ngày không có cơm ăn, bà muốn xin một ít gạo.

Bà Yến đứng bên đường, mắt đỏ hoe ngóng đợi người hỗ trợ gạo.

Bà nhớ lại đêm nước dâng cao: “Nước lên tới cổ, tôi với chồng leo lên trên bệ tủ đứng dầm mình trong nước lũ. Không có gì để ăn uống được. Cần nhất là gạo với mì”.

Bật khóc vì nhận được chăn và gạo

Dọc đường vào thôn Mỹ Trung, chúng tôi gặp rất nhiều bà con, chủ yếu là người lớn tuổi. Nhiều ngày qua họ đã nhận được hỗ trợ về nhu yếu phẩm từ các nơi gửi đến. Thế nhưng, điều họ cần nhất lúc này là gạo để nấu cơm ăn.

"Đã gần một tuần chúng tôi ăn mì sống, giờ rất cần gạo để nấu cơm", vợ chồng bà Trần Thị Lan và ông Trịnh Như Ái nói.

Bà Lan và ông Ái.

Bà Nguyễn Thị An (76 tuổi, thôn Mỹ Trung) khi nhận được một bao gạo 5 kg và một cái chăn từ lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vui mừng đến bật khóc: “Mừng quá, xin được cái mền mừng quá đỡ lạnh. Cảm ơn tất cả!”.

Bà An vui mừng khi nhận được chiếc chăn ấm sau nhiều ngày thiếu thốn.

Hai cụ bà Nguyễn Thị Giỏi và Trương Thị Thơm (cùng trú thôn Mỹ Trung) đã nhiều ngày liền ngâm mình trong nước lũ. Thấy đoàn xe cứu trợ, hai cụ chạy theo xin gạo nhưng không chen kịp với dòng người đông đúc nên bị té ngã.

“Các con có gạo không cho mấy bà già xin với. Mong có gạo nấu cơm ăn với cái mền đắp chứ lạnh quá, ướt hết. Lấn té lên té xuống mà không có được hạt gạo nào”, hai cụ nói nghẹn ngào.

Bà Giỏi, bà Thơm (từ phải qua) và nhiều cụ bà tại thôn Mỹ Trung.

Tại Hòa Thịnh, đa số người dân đã tiếp cận được với các nguồn hàng cứu trợ từ khắp nơi đổ về. Nhưng dù nhu yếu phẩm đã về nhiều, gạo vẫn là thứ người dân khao khát nhất. Ở đây, có người đã nói: “Hạt cơm, hạt gạo giờ có lẽ còn quý hơn hạt vàng”.

Người dân vui mừng nhận được hỗ trợ từ nhiều nơi trên cả nước.

Ông Lê Trung Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết xã đã cử cán bộ túc trực tại từng điểm để tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ công bằng, kịp thời.

Đoàn Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân thôn Mỹ Trung.

"Để ứng phó với tình hình, xã đã mở kho tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát để xác định các hộ gia đình cần trợ giúp về nhu yếu phẩm, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Hiền nói.