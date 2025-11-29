Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ xã Hòa Thịnh 29/11/2025 17:57

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Đắk Lắk trước Tết phải hoàn thành xây dựng nhà ở cho những hộ dân bị sập nhà do mưa lũ.

Chiều 29-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đến thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk và thắp hương tưởng nhớ những người dân đã mất vì mưa lũ tại địa phương này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên bà con vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Khi đến thăm cụm dân cư có 7 căn nhà bị sập hoàn toàn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên từng gia đình và chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại mà mưa lũ gây ra với bà con.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước.

Video Thủ tướng thăm bà con vùng lũ ở Đắk Lắk

Thủ tướng yêu cầu ngành công an, quân đội phải huy động tối đa lực lượng, giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng xót xa khi chứng kiến căn nhà đã bị đổ sập do mưa lũ tại Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Thủ tướng cũng mong muốn người dân xã Hoà Thịnh đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, khắc phục hậu quả bão lũ.

Khi đến thăm căn nhà bị đổ sập hoàn toàn của hộ ông Trần Văn Khánh, Thủ tướng, bày tỏ xót xa trước sức tàn phá của mưa lũ. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Đắk Lắk phải tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Thủ tướng xót xa khi giấy tờ của người dân bị mưa lũ vùi lấp. Ảnh: T.T

Trong đó, phải tập trung cao độ, xây dựng nhà cho những hộ bị sập nhà, bị hư hỏng nhà do mưa lũ. Việc xây dựng nhà cho người dân phải thực hiện xong trước Tết Nguyên đán.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tập trung hỗ trợ người dân ổn định đời sống, kế đó là khôi phục sản xuất. Các bộ, ngành, đặc biệt là ngành y tế có trách nhiệm hỗ trợ Đắk Lắk khử khuẩn môi trường, khu dân cư, đảm bảo vệ sinh nguồn nước, đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Thủ tướng động viên lực lượng quân đội, công an và yêu cầu hai ngành phải huy động tối đa lực lượng, khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: T.T

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng động viên, thăm hỏi lực lượng bộ đội, công an đang giúp dân dọn dẹp nhà cửa. Thủ tướng yêu cầu các chiến sĩ cố gắng, sát dân, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Dự kiến tối cùng ngày, sau khi thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác sẽ làm việc trực tuyến với bốn tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng về công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Theo UBND xã Hòa Thịnh, trận lũ vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã, với tổng giá trị ước tính lên đến 615 tỉ đồng.

​Trong đó, 25 trường hợp tử vong. Hơn 9.400 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 4.820 nhà ngập nước hoàn toàn và 96 nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Thủ tướng thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình có người mất trong mưa lũ. Ảnh: D.T

Ngoài ra, mưa lũ khiến khoảng 3.000 tấn lương thực cùng hơn 38.000 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Thủ tướng ghé thăm căn nhà tạm mà quân đội dựng cho người dân bị sập nhà. Ảnh: T.T

​Hiện tại, chính quyền đang kiến nghị hỗ trợ 100 tấn gạo, giống lúa và các nhu yếu phẩm khác. Đồng thời, đề xuất tăng cường nhân lực để xử lý hơn 400 xác gia súc còn lại và lượng rác thải tồn đọng, tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường.