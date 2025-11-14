1 phụ nữ thuê 6 ô tô rồi đi cầm lấy tiền 14/11/2025 14:45

(PLO)- Chỉ trong thời gian ngắn, Đào Thị Mỵ đã thuê 6 ô tô rồi mang đi cầm cố.

Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Đào Thị Mỵ (43 tuổi, trú tại thôn Sài Thị, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo.

Mỵ bị bắt vì thuê 6 ô tô tự lái, sau đó đem cầm lấy tiền tiêu xài.

Đào Thị Mỵ tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Trước đó, anh Nguyễn Văn L (trú tại tỉnh Bắc Ninh) đến Công an xã Thanh Miện tố cáo Mỵ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt ô tô tải trị giá khoảng 500 triệu đồng của anh bằng hình thức thuê xe để kinh doanh nhưng sau đó đã đem xe đi cầm cố.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xác minh và bắt giữ khẩn cấp Mỵ để làm rõ.

Bước đầu Mỵ khai nhận: Gần đây đến ở tại xã Thanh Miện, TP Hải Phòng và do nợ nần nên tìm thuê ô tô để mang đi cầm lấy tiền trả nợ và chi tiêu.

Khoảng tháng 6-2025, khi truy cập vào trang “cho thuê xe tải tự lái”, biết anh L đang cho thuê xe tải nên thỏa thuận thuê xe. Đến ngày 20-7, anh L đã bàn giao xe tải (đưa cả giấy chứng nhận đăng ký xe, đăng kiểm) và ký hợp đồng với Mỵ.

Sau khi nhận xe, Mỵ mang đi cầm lấy số tiền 150 triệu đồng để “đảo nợ” và chi tiêu cá nhân.

Quá trình đấu tranh mở rộng, công an TP Hải Phòng xác định với thủ đoạn nêu trên, Mỵ lừa đảo, chiếm đoạt sáu ô tô của người khác.