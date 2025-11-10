Bắt nhóm lừa đảo hàng trăm người bằng dự án tiền ảo 10/11/2025 13:13

(PLO)- Đưa ra thông tin đồng tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, Đạt và Đức Anh dụ dỗ người tham gia vào đầu tư và trả hoa hồng nếu lôi kéo thêm người.

Ngày 10-11, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Đức Anh (48 tuổi, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (46 tuổi, trú tại Khánh Hòa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Trước đó, Đạt và Đức Anh cùng một số người thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam do Đạt làm Tổng Giám đốc, có địa chỉ tại Tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam chỉ treo biển tên công ty tại địa điểm đăng ký, ngoài ra không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì.

Để có thể lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư tiền ảo, từ tháng 4 năm 2023 Đạt cùng Đức Anh và những người khác đã bàn bạc đưa ra thông tin Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam phát triển hệ thống AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (Sổ cái), đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được list (đưa lên) các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng.

Một số nhà đầu tư bị lừa đảo vào dự án tiền ảo. Ảnh: CAHP

Nhóm này đưa ra các gói đầu tư từ 3.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024 đã có khoảng 400 người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm này để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống AGOLD, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Nguyễn Văn Đạt và những người thuộc Công ty DIGITAL SPACE Việt Nam không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận gì mà sử dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, lượng tiền còn lại của nhà đầu tư đã bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.

Theo công an TP Hải Phòng, hiện nay còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của nhóm này. Công an TP Hải Phòng đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng hoặc Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao.