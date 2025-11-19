Bí thư Lê Tiến Châu: Ngành giáo dục TP Hải Phòng không lấy số lượng học sinh giỏi làm thước đo

Ngày 19-11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, nhà giáo của ngành giáo dục Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Tập trung triển khai năm nhóm vấn đề trọng tâm
Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tiếp nhận 254 đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị giáo dục về năm nhóm vấn đề gồm cơ chế, chính sách tài chính, đất đai, thuế và thu hút đầu tư, xã hội hóa; chế độ, chính sách và phát triển nguồn nhân lực; chất lượng giáo dục, chương trình, phương pháp giảng dạy; chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, dạy và kiểm tra, đánh giá; quản lý nhà nước, phân cấp, quản trị, môi trường giáo dục.
Phát biểu tại hội nghị đối thoại, Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận công lao và biểu dương sự cống hiến thầm lặng, đầy trách nhiệm của đội ngũ các thầy, cô giáo, đồng thời mong muốn ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ tập trung triển khai năm nhóm vấn đề trọng tâm.
Cụ thể, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, chú trọng giáo dục đại trà và hình thành hệ giá trị con người Hải Phòng XHCN; thực hiện mục tiêu nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên 0.8.
Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục với tinh thần "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng", xây dựng nền giáo dục thực chất, trung thực, chuẩn mực; nói không với bệnh thành tích.
Ông nhấn mạnh đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ đổi mới cách nghĩ: Chuyển từ “chạy theo điểm số” sang “giáo dục phát triển phẩm chất - năng lực”. Đào tạo tốt không phải là đào tạo ra thật nhiều học sinh giỏi trên bảng thành tích, mà là đào tạo nên những công dân có ích, biết sống tử tế, biết làm việc, biết cống hiến cho xã hội.
"Giáo dục Hải Phòng không lấy số lượng học sinh giỏi làm thước đo, mà lấy giá trị con người, phẩm chất công dân và năng lực cống hiến làm chuẩn mực cao nhất” – Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định và đề nghị ngành giáo dục cần nghiên cứu đổi mới tiêu chí đánh giá theo hướng khách quan, minh bạch. Trong đó, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo; nói không với gian lận trong thi cử, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; chú trọng thực học, chống bệnh thành tích. Giáo dục phải trở thành nơi kiến tạo và nuôi dưỡng niềm tin vào những giá trị chân thật.
Xây dựng Hải Phòng thành thành phố học tập số
Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng mong muốn ngành giáo dục Hải Phòng phấn đấu đi đầu cả nước trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, xây dựng Hải Phòng thành thành phố học tập số.
Trong hoạt động dạy và học cần tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển hệ sinh thái học liệu số, thư viện số, học bạ điện tử và lớp học thông minh; ứng dụng AI trong giảng dạy, đánh giá và quản trị; nâng cao năng lực số cho giáo viên, học sinh; bảo đảm an ninh dữ liệu, an toàn - đạo đức số trong nhà trường.
Cùng đó, thí điểm, nhân rộng mô hình trường học thông minh trên toàn thành phố, phấn đấu đến năm 2030 phần lớn trường học ở Hải Phòng đạt các tiêu chí nhất định về “trường học thông minh”.
Ngoài ra, ông Lê Tiến Châu cũng mong muốn ngành giáo dục thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng và nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng mong ngành giáo dục thành phố tập trung phát triển nguồn nhân lực giáo dục, nhất là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.
Ông Châu đề nghị UBND TP nghiên cứu sớm ban hành chính sách thu hút giáo viên giỏi, giáo viên trình độ cao cho các địa bàn khó khăn và môn học còn thiếu; có chế độ khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng cho giáo viên xuất sắc theo tinh thần Nghị quyết 71.
"Trước mắt khẩn trương hoàn thiện, trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố ngay kỳ họp cuối năm 2025" - ông Lê Tiến Châu nói.
Hải Phòng luôn nằm trong tốp đầu học sinh giỏi quốc gia
Hệ thống giáo dục Hải Phòng hiện đứng trong nhóm quy mô lớn nhất cả nước, chất lượng cao với hơn 1,05 triệu học sinh các cấp học, hơn 67.000 cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động tại hơn 1.600 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT (trong đó 1.430 trường công lập và 178 cơ sở ngoài công lập); với Hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp có hơn 118.000 sinh viên và học viên.
Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu, là động lực then chốt để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững.
TP đã ban hành hơn 10 nghị quyết chuyên đề và nhiều đề án, chính sách đặc thù, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo thành phố, nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong nhiều năm gần đây, ngân sách của thành phố dành cho giáo dục và đào tạo luôn được ưu tiên ở mức cao với gần 20% tổng chi ngân sách địa phương.
Chất lượng giáo dục đại trà luôn đứng trong tốp đầu cả nước (điểm trung bình tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 xếp thứ 6 và năm 2025 vươn lên thứ 4; tỉ lệ tốt nghiệp duy trì trên 99,5%, nhiều học sinh đỗ thủ khoa vào các trường đại học lớn).
Hải Phòng luôn nằm trong tốp đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải học sinh giỏi quốc gia; riêng năm 2025 đạt 198 giải, đứng thứ 3 toàn quốc; nhiều thế hệ học sinh giành huy chương tại các kỳ thi quốc tế và khu vực, góp phần khẳng định vị thế giáo dục của Việt Nam trên trường quốc tế.