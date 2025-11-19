Bí thư Lê Tiến Châu: Ngành giáo dục TP Hải Phòng không lấy số lượng học sinh giỏi làm thước đo 19/11/2025 19:15

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu mong muốn giáo dục Hải Phòng luôn lấy giá trị con người, phẩm chất công dân và năng lực cống hiến làm chuẩn mực cao nhất.

Ngày 19-11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, nhà giáo của ngành giáo dục Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo. Ảnh: ĐT

Tập trung triển khai năm nhóm vấn đề trọng tâm

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tiếp nhận 254 đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị giáo dục về năm nhóm vấn đề gồm cơ chế, chính sách tài chính, đất đai, thuế và thu hút đầu tư, xã hội hóa; chế độ, chính sách và phát triển nguồn nhân lực; chất lượng giáo dục, chương trình, phương pháp giảng dạy; chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, dạy và kiểm tra, đánh giá; quản lý nhà nước, phân cấp, quản trị, môi trường giáo dục.

Phát biểu tại hội nghị đối thoại, Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận công lao và biểu dương sự cống hiến thầm lặng, đầy trách nhiệm của đội ngũ các thầy, cô giáo, đồng thời mong muốn ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ tập trung triển khai năm nhóm vấn đề trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐT

Cụ thể, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, chú trọng giáo dục đại trà và hình thành hệ giá trị con người Hải Phòng XHCN; thực hiện mục tiêu nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên 0.8.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục với tinh thần "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng", xây dựng nền giáo dục thực chất, trung thực, chuẩn mực; nói không với bệnh thành tích.

Ông nhấn mạnh đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ đổi mới cách nghĩ: Chuyển từ “chạy theo điểm số” sang “giáo dục phát triển phẩm chất - năng lực”. Đào tạo tốt không phải là đào tạo ra thật nhiều học sinh giỏi trên bảng thành tích, mà là đào tạo nên những công dân có ích, biết sống tử tế, biết làm việc, biết cống hiến cho xã hội.

"Giáo dục Hải Phòng không lấy số lượng học sinh giỏi làm thước đo, mà lấy giá trị con người, phẩm chất công dân và năng lực cống hiến làm chuẩn mực cao nhất” – Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định và đề nghị ngành giáo dục cần nghiên cứu đổi mới tiêu chí đánh giá theo hướng khách quan, minh bạch. Trong đó, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo; nói không với gian lận trong thi cử, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; chú trọng thực học, chống bệnh thành tích. Giáo dục phải trở thành nơi kiến tạo và nuôi dưỡng niềm tin vào những giá trị chân thật.

Đại diện cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nêu ý kiến. Ảnh: ĐT

Xây dựng Hải Phòng thành thành phố học tập số

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng mong muốn ngành giáo dục Hải Phòng phấn đấu đi đầu cả nước trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, xây dựng Hải Phòng thành thành phố học tập số.

Trong hoạt động dạy và học cần tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển hệ sinh thái học liệu số, thư viện số, học bạ điện tử và lớp học thông minh; ứng dụng AI trong giảng dạy, đánh giá và quản trị; nâng cao năng lực số cho giáo viên, học sinh; bảo đảm an ninh dữ liệu, an toàn - đạo đức số trong nhà trường.

Cùng đó, thí điểm, nhân rộng mô hình trường học thông minh trên toàn thành phố, phấn đấu đến năm 2030 phần lớn trường học ở Hải Phòng đạt các tiêu chí nhất định về “trường học thông minh”.

Đại diện cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nêu ý kiến. Ảnh: ĐT

Ngoài ra, ông Lê Tiến Châu cũng mong muốn ngành giáo dục thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng và nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng mong ngành giáo dục thành phố tập trung phát triển nguồn nhân lực giáo dục, nhất là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Ông Châu đề nghị UBND TP nghiên cứu sớm ban hành chính sách thu hút giáo viên giỏi, giáo viên trình độ cao cho các địa bàn khó khăn và môn học còn thiếu; có chế độ khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng cho giáo viên xuất sắc theo tinh thần Nghị quyết 71.

"Trước mắt khẩn trương hoàn thiện, trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố ngay kỳ họp cuối năm 2025" - ông Lê Tiến Châu nói.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Ảnh: ĐT