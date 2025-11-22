Quảng Ninh tập trung tổng lực hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ 22/11/2025 12:32

(PLO)- Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 50 tỷ đồng và cử đoàn đến Lâm Đồng để hỗ trợ lương thực, thuốc men, quần áo cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Ngày 22-11, tại cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo triển khai ngay công tác hỗ trợ với tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị giao tỉnh Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ, với tinh thần khẩn trương, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Các cơ quan, đơn vị tích cực chuẩn bị lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, sách vở để hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Đồng thời, tiếp tục trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng xác định nhu cầu hỗ trợ thực tế. Trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng phương án triển khai trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng chỉ đạo triển khai ngay công tác hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: QMG

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng, nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với tỉnh Lâm Đồng là rất lớn, vì vậy công tác hỗ trợ phải được triển khai một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất và trong điều kiện cao nhất của tỉnh.

Công tác hỗ trợ phải tập trung đúng trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế. Trước mắt là hỗ trợ lương thực, thuốc men, quần áo cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ. Tỉnh sẽ cử ngay đoàn công tác đến Lâm Đồng để triển khai công tác hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng lũ. Việc bố trí các nguồn hàng hỗ trợ phải thực sự chủ động, linh hoạt, đảm bảo đến được với người dân bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lưu ý, cùng với việc hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm, còn rất nhiều công việc cần phải thực hiện để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng để xác định nhu cầu cần hỗ trợ, đảm bảo việc hỗ trợ được triển khai thiết thực, hiệu quả. Ngành Y tế chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để chi viện cho Lâm Đồng sau khi lũ rút.

Cùng với nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh và các nguồn xã hội hóa, ngân sách tỉnh trước mắt hỗ trợ 50 tỷ đồng để tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà cửa cho người dân.

Trước đó, tại phiên họp sáng 21-11, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tình hình và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với thiệt hại, mất mát của chính quyền và người dân các địa phương bị ảnh hưởng, nhất là những gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng đầu để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương.

Bộ Chính trị giao Hà Nội hỗ trợ Gia Lai; TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa; Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng - với nhiệm vụ chi viện trực tiếp lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và cán bộ y tế cho người dân vùng lũ.