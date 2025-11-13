Một nhà dân ở Quảng Ninh nghi bị đạn súng hơi bắn hư hỏng 13/11/2025 17:42

(PLO)- Một gia đình ở phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết họ ghi nhận 2 lần bị vật nghi là đạn súng hơi bắn trúng, làm hư hại một số nơi trong nhà.

Ngày 13-11, trên mạng xã hội có thông tin phản ánh về một gia đình ở phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 2 lần bị vật nghi là đạn của súng hơi bắn vào nhà gây hư hại.

Theo đó, anh PDT (36 tuổi, trú ở phường Uông Bí) cho biết, vào cuối tháng 9, gia đình anh bị vỡ tường, thủng ống nước vì vật thể lạ bắn vào nhà.

Vật thể lạ nghi là đạn súng hơi được tìm thấy sau các sự việc

Đến trưa 7-11, khi gia đình anh T. đang ở nhà thì nghe tiếng động lớn. Qua kiểm tra, anh phát hiện tấm tôn bị thủng 2 lỗ. Sự việc khiến gia đình anh sống trong lo sợ, hoang mang.

Lãnh đạo phường Uông Bí xác nhận về sự việc xảy ra trên địa bàn. Theo vị lãnh đạo này, nhiều khả năng vật thể lạ này là đạn súng hơi và sự việc cũng không xảy ra thường xuyên.

Hiện, công an phường Uông Bí đã tiếp nhận thông tin để tiến hành xác minh và làm việc với gia đình anh T. Phường sẽ có báo cáo cụ thể sau khi công an phường làm rõ sự việc.