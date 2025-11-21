Quảng Ninh có tân Giám đốc công an tỉnh 21/11/2025 15:14

Ngày 21-11, tại Quảng Ninh, Bộ Công an và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (47 tuổi, quê quán xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh), Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 21-11-2025.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CAQN

Cùng với đó, điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Điều động Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an).

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận thành tích ông Trung đã đạt được trong thời gian qua; góp phần tích cực vào kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAQN

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm tin tưởng tân Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cho Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung. Ảnh: CAQN

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, tân Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, tân Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CAQN

Trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung nguyện nỗ lực chung sức đồng lòng, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phấn đấu xây dựng địa bàn tỉnh Quảng Ninh: “Trật tự - Kỷ cương - An ninh - An toàn - Lành mạnh” từ đó góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.