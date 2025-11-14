Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỉ hỗ trợ 100% tiền mua sữa cho học sinh 14/11/2025 15:23

(PLO)- HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% tiền mua sữa cho trẻ em, học sinh với tổng kinh phí từ nay đến năm học 2030-2031 lên tới 1.725 tỉ đồng.

Ngày 14-11, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị nhiều nội dung quan trọng của tỉnh.

Một trong những nghị quyết nhận được sự quan tâm từ người dân là việc hỗ trợ 100% tiền mua sữa cho trẻ em, học sinh.

Theo đó, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Định mức hỗ trợ được quy định cụ thể 110ml sữa/trẻ/ngày đối với trẻ em nhà trẻ. Với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học hỗ trợ 180ml sữa/trẻ, học sinh/ngày.

Số ngày được hỗ trợ trong mỗi năm học bằng số ngày thực tế trẻ em, học sinh học trực tiếp tại cơ sở giáo dục nhưng không quá 175 ngày/năm học.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền mua sữa, dự kiến kinh phí năm học 2025-2026 đến 2030-2031 khoảng 1.725 tỉ đồng, bình quân mỗi năm học có khoảng 207.000 trẻ em, học sinh được thụ hưởng chính sách này với kinh phí là 2875 tỉ đồng/năm.

Các đại biểu thông qua nghị quyết. Ảnh: QMG

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua 10 nghị quyết khác như quy định chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, HTX và liên hiệp HTX giai đoạn 2026-2030.

Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2025; quy định mức chi cho hội đồng tư vấn khoa học - công nghệ, hội đồng tư vấn cấp tỉnh và lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập trong các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua.

UBND tỉnh sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai đồng bộ, thực chất các nghị quyết về chính sách an sinh xã hội, trong đó, nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đi vào cuộc sống; triển khai việc tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi giai đoạn 2026-2030...

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu; củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, quản lý địa bàn và phục vụ nhân dân…