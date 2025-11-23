Nghệ sĩ hát gây quỹ hướng về đồng bào vùng mưa lũ 23/11/2025 17:11

(PLO)- Đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam 2025 có sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ nhằm gây quỹ hướng về đồng bào vùng mưa lũ miền Trung.

Đảng ủy, UBND phường An Khánh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) phối hợp cùng phòng trà Không Tên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Nghĩa tình phương Nam 2025.

Đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam 2025 được tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai trong năm 2025 thông qua Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam.

Các nghệ sĩ tham gia hát gây quỹ nhằm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt miền Trung

Đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam 2025 sẽ diễn ra lúc 20 giờ 15 ngày 30-11, tại khu vực công viên bờ sông, phường An Khánh, TP.HCM.

Đêm nhạc có sự góp giọng của ca sĩ Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Jimmii Nguyễn, Lê Hiếu, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Giang Hồng Ngọc, nhóm MTV, Cece Trương, Jack Long, Ôn Vĩnh Quang…

Đêm nhạc này được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV9; tiếp sóng trên Báo Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Tây Ninh.

Theo ban tổ chức, dự kiến chương trình phát hành 3.000 vé. Khán giả có thể mua vé tham dự và ủng hộ qua số hotline: 028 382 73778 - 0867 611 911 hoặc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn) và phòng trà Không Tên (112 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành).

Đại diện ban tổ chức cho biết toàn bộ số tiền vận động và đóng góp từ đêm nhạc được chuyển vào Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam, để thực hiện các hoạt động cứu trợ, tái thiết nhà cửa và sinh kế cho bà con vùng lũ.