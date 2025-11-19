Diễn viên Đình Khang phim 'Mưa đỏ' mất liên lạc với gia đình giữa mưa lũ ở Gia Lai 19/11/2025 15:32

(PLO)- Diễn viên Đình Khang phim Mưa đỏ cho biết vẫn đang chờ thông tin từ gia đình giữa mưa lũ ở Gia Lai và chưa liên lạc được với bố mẹ. Nam diễn viên hy vọng gia đình mình sẽ được an toàn.

Ngày 19-11, tại tọa đàm Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam diễn ra tại trụ sở báo Người Lao động (TP.HCM), đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền cho biết diễn viên Đình Khang hiện mất liên lạc với gia đình giữa mưa lũ.

Tỉnh Gia Lai đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo đó, đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền cho biết khi mình đang tham dự tọa đàm này thì các đồng nghiệp ở Điện ảnh Quân đội cùng nhiều đồng nghiệp báo chí khác cũng đang có mặt tại hiện trường để đưa tin về bão lũ.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền.

"Tôi được biết diễn viên Đình Khang có gia đình ở Bình Định (cũ), và sáng nay em ấy đã chia sẻ một lời cầu cứu vì ba mẹ em đang mắc kẹt giữa mưa lũ.

Thật sự, tôi rất cảm thông với Khang. Mặc dù trong tình huống khó khăn như vậy, Khang vẫn có mặt tại đây để tham dự tọa đàm, cho thấy sự chuyên nghiệp đáng quý.

Chúng ta có thể thấy rằng dù Việt Nam là một đất nước nhỏ bé nhưng chúng ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh và thiên tai, đặc biệt là bão lũ. Tuy nhiên, chính trong những gian khó đó, người Việt Nam luôn thể hiện sự kiên cường, bền bỉ và đã vượt qua mọi thử thách để xây dựng đất nước như hôm nay" - đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền nói.

Tiếp lời, diễn viên Đình Khang gửi lời cảm ơn những lời động viên và sự chia sẻ từ mọi người với gia đình mình cũng như về tình hình chung của bà con miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Diễn viên Đình Khang.

"Hiện em vẫn đang chờ thông tin từ gia đình, vì chưa liên lạc được với bố mẹ. Hy vọng gia đình em sẽ được an toàn" - nam diễn viên nói.

Bên cạnh đó, Đình Khang cũng chia sẻ từ khi tham gia phim Mưa Đỏ, cuộc sống của mình và các anh chị trong đoàn phim đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt lvề nhận thức chiến tranh, lịch sử.

Diễn viên Đình Khang trong phim Mưa đỏ.

"Khi bắt đầu quay phim, chúng em không thể biết được ngày mai sẽ ra sao, thời tiết có ủng hộ hay không nhưng tất cả chúng em đều cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Đến khi phim kết thúc, chúng em mới nhận ra trong suốt thời gian dài quay phim mình đã phải nỗ lực rất nhiều. Và lúc đó, chúng em mới hiểu rõ hơn sự kiên cường, chịu đựng của ông cha ta ngày xưa. Dù khó khăn hay đau khổ thế nào họ cũng đã vượt qua tất cả.

Khi tham gia Mưa đỏ, em cũng phần nào cảm nhận được một phần nhỏ của chiến tranh, hiểu được nỗi đau mà các thế hệ đi trước đã trải qua" - nam diễn viên bày tỏ.