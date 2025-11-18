Mỹ phẩm giả, lừa đảo qua mạng... được đưa vào 'Bẫy tiền' có Liên Bỉnh Phát đóng chính 18/11/2025 18:51

(PLO)- Phim điện ảnh "Bẫy tiền" xoay quanh nhân vật chính do Liên Bỉnh Phát đảm nhận, đề cập nhiều vấn đề nóng hiện nay như lừa đảo qua điện ảnh, kiếm tiền ảo, mỹ phẩm giả...

Chiều 18-11, suất chiếu sớm phim Bẫy tiền của đạo diễn Oscar Dương diễn ra tại TP.HCM.

NSX Hằng Trịnh, đạo diễn Oscar Dương cùng các Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Kiều Oanh … đã có những chia sẻ với báo chí.

"Bẫy tiền" mang tính thời sự

Phim Bẫy tiền thuộc thể loại tâm lý, giật gân. Phim lấy bối cảnh chốn văn phòng xoay quanh Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát) - một nhân viên tài chính rơi vào vòng xoáy của ứng dụng lừa đảo qua điện thoại - nơi mỗi cú nhấp chấp nhận thử thách trên ứng dụng có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng.

Từ một người nắm rõ nguyên tắc của công nghệ, Đăng Thức dần bị cuốn vào canh bạc sinh tử giữa tiền bạc, tham vọng và niềm tin.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát là nạn nhân trong "Bẫy tiền". Ảnh: ĐPCC

Ê-kíp Bẫy tiền cũng đã tham vấn Cục An ninh mạng, luật sư cùng các chuyên gia tài chính – ngân hàng để đảm bảo tính chân thực và chiều sâu cho dự án.

Nói về nguồn cảm hứng cho bộ phim, đạo diễn Oscar Dương cho biết công nghệ trong xã hội hiện tại phát triển chóng mặt với nhiều yếu tố tích cực nhưng song song đó vẫn chứa đựng nhiều yếu tố đáng lo ngại.

Đó cũng là lý do Oscar Dương chọn khai thác mặt tối của công nghệ – nơi những cú điện thoại, tin nhắn hay ứng dụng tưởng chừng vô hại lại trở thành "chiếc bẫy" tinh vi nhất.

Liên Bỉnh Phát cùng lô mỹ phẩm giả trong phim.

Không chỉ nói về tình trạng lừa đảo qua điện ảnh, phim còn đề cập đến vấn nạn sản xuất mỹ phẩm giả qua cảnh quay Liên Bỉnh Phát lựa chọn nhiệm vụ gia công lô hàng mỹ phẩm.

Đạo diễn Oscar Dương chia sẻ

Chia sẻ về sự trùng hợp này, đạo diễn Oscar Dương cho biết đây là một sự tình cờ hơn là một kế hoạch có chủ đích.

"Khi bắt đầu xây dựng bộ phim, tôi nhận thấy việc kinh doanh mỹ phẩm là một phần quan trọng trong kịch bản, và nó cũng phản ánh một phần của câu chuyện mà chúng ta muốn truyền tải" – nam đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn chia sẻ về cảnh quay mang tính thời sự.

Liên Bỉnh Phát tận hưởng từng vai diễn

Trong một tháng, Liên Bỉnh Phát liên tục có hai dự án phim tham gia cùng ra mắt là Quán Kỳ Nam và Bẫy tiền.

Khi được hỏi về việc có áp lực hay không khi khán giả có thể so sánh vai diễn của mình, Liên Bỉnh Phát cho rằng khi làm nghề diễn viên, mỗi vai diễn là một cơ hội, và trong khuôn khổ công việc của mình, bản thân luôn cố gắng làm tốt nhất có thể.

Liên Bỉnh Phát có 2 phim ra rạp trong tháng 11-2025.

"Nếu hỏi về áp lực, thì có, áp lực là khi mình sợ rằng vai diễn của mình không thể đạt kỳ vọng, không thể truyền tải được cảm xúc như mình mong muốn.

Khi tham gia vào một dự án phim, tôi luôn cố gắng hết sức mình, còn chuyện hai bộ phim ra rạp cùng lúc thì thực sự không thể kiểm soát được.

Đó là quyết định của các nhà phát hành, và đôi khi tôi nghĩ, đây có thể là một cơ hội đặc biệt, một lần duy nhất trong đời. Hai phim cùng ra mắt trong cùng một năm, thậm chí cùng tháng như thế này, thay vì lo lắng, tôi nghĩ mình nên tận hưởng và đón nhận mọi thứ" – nam diễn viên nói.

Bên cạnh Liên Bỉnh Phát, sự tham gia của nghệ sĩ Kiều Oanh cũng nhận được sự mong đợi, thế nhưng vai diễn của Kiều Oanh trong Bẫy tiền lại ít đất diễn.

Chia sẻ về câu chuyện này, nghệ sĩ Kiều Oanh cho biết, khi đạo diễn và bản thân cùng bàn về kịch bản, vai của mình có rất nhiều yếu tố, với nhiều cung bậc cảm xúc, thử thách và tình huống căng thẳng.

Nghệ sĩ Kiều Oanh.



"Tuy nhiên, do thời gian phim có hạn và nội dung phim này là về tệ nạn xã hội, công nghệ và lừa đảo, nên chúng tôi cần tập trung vào những tình huống chính để làm nổi bật chủ đề của bộ phim.

Vì vậy, dù vai của tôi bị cắt bớt, tôi vẫn cảm thấy rất vui và hài lòng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc với đội ngũ như vậy.

Bộ phim này không chỉ nói về một nhân vật riêng lẻ, mà về cả một xã hội, về những vấn đề nóng hổi của xã hội hiện đại. Nếu tôi xuất hiện nhiều hơn, bộ phim có thể sẽ đi theo hướng tình cảm gia đình, nhưng giờ đây, bộ phim đã đi đúng hướng và phản ánh được những vấn đề xã hội rất quan trọng" – nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Dự kiến, phim Bẫy tiền được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 21-11-2025.