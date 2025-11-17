Cuộc thi nam vương Manhunt Vietnam 2025 trở lại sau gần 20 năm có gì hấp dẫn? 17/11/2025 22:30

(PLO)- Sau gần 20 năm cuộc thi nam vương Manhunt Vietnam trở lại tìm ra gương mặt mới để chinh chiến tại Manhunt International 2025.

Ngày 17-11, buổi họp báo công bố cuộc thi nam vương Manhunt Vietnam 2025 (theo giấy phép số 5499/ SVHTT-BCXB ngày 10-11-2025) diễn ra tại TP.HCM.

Ban tổ chức chia sẻ tại họp báo

Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức một cuộc thi Manhunt chính thức. Trước đó cuộc thi nam vương Manhunt Vietnam được tổ chức năm 2006. Người giành chiến thắng là Ngô Tiến Đoàn. Tại Manhunt International 2007, Ngô Tiến Đoàn vào top 16.

Cuộc thi Manhunt Vietnam 2025 trực thuộc đấu trường Manhunt International - cuộc thi lâu đời và danh giá bậc nhất thế giới không chỉ tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật mà còn đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, tiệm cận với các tiêu chí của thế giới.

Các thí sinh trải qua năm phần thi chính gồm thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ nhằm giúp thí sinh thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, phong thái và hình thể.

Giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 1 tỷ đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Là người đại diện Việt Nam tại Manhunt International 2025 và đoạt danh hiệu Á vương 4, Vũ Linh nói anh không ngừng học hỏi, trau dồi để phát triển bản thân.

“Tôi mong các thí sinh khi bước chân vào cuộc thi đều thể hiện ý chí quyết thắng, tự tin trình diễn những điểm mạnh và những kỹ năng cần có, tinh thần làm việc nghiêm túc.

Tôi cũng hi vọng bản thân có thể truyền đạt những kinh nghiệm cho các bạn chinh phục vị trí cao nhất tại cuộc thi năm nay”- Vũ Linh nói.

Dàn thí sinh tham gia cuộc thi năm nay

Theo đại diện ban tổ chức (BTC) cho biết bên cạnh việc lựa chọn thí sinh đại diện Việt Nam thi Munhunt Manhunt International thì Top 10 Manhunt Vietnam đều có cơ hội đi thi quốc tế ở những cuộc thi mà đơn vị đang nắm bản quyền.

Nói về việc đưa cuộc thi Manhunt International về Việt Nam tổ chức, đại diện BTC cho biết hãy chờ đêm chung kết vào tháng 5-2026 tại Sri Lanka.

"Nếu đoạn trailer về Việt Nam có phát lên thì chúng ta sẽ đăng cai tổ chức vào năm 2027. Nếu như vậy, tôi sẽ có thời gian hơn 2 năm để chuẩn bị. Khi chúng ta đăng cai tổ chức một cuộc thi nào đó thì chúng ta ít nhất có 2 từ trách nhiệm và uy tín” – đại diện BTC nói thêm.

Ông Lê Việt – Tổng đạo diễn cuộc thi cho biết ông sẽ giữ đúng format gốc của cuộc thi quốc tế.

“Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ lồng ghép thêm những yếu tố rất riêng của Việt Nam: độc đáo, hiện đại nhưng vẫn mang hơi thở di sản. Sự giao thoa giữa Việt Nam và thế giới sẽ được thể hiện rõ trong đêm chung kết”- đạo diễn Lê Việt bày tỏ.

Đạo diễn Lê Việt chia sẻ

Tại họp báo, BTC cũng công bố quyền trượng dành cho người chiến thắng cũng như bộ nhẫn kim cương dành cho Top 5 chung cuộc.

Manhunt International là một cuộc thi tìm kiếm người mẫu nam quốc tế danh giá, nhằm tìm ra Siêu mẫu Nam tiếp theo của thế giới.

Cuộc thi này được tổ chức lần đầu năm 1993, là một trong ba sân chơi nhan sắc lớn dành cho nam giới, bên cạnh Mr World, Mr International.

Việt Nam có đại diện đầu tiên là diễn viên – siêu mẫu Bình Minh vào năm 2002.

Năm 2025, đại diện Việt Nam là Á vương Vũ Linh đoạt Á vương 4. Thành tích cao nhất tại Manhunt International là người mẫu Ngọc Tình. Anh giành ngôi vị nam vương vào năm 2017.

Cuộc thi Manhunt Vietnam 2025 được tổ chức theo giấy phép số 1657/SVHTTDL-VH do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/9/2025. Đêm chung kết diễn ra vào tối 16.12, tại tỉnh Đồng Nai.