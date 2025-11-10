Soobin Hoàng Sơn cùng tham vọng với Xẩm 10/11/2025 20:32

(PLO)- Soobin Hoàng Sơn cho biết bản thân có tham vọng đưa Xẩm nói riêng và âm nhạc truyền thống nói chung trở thành một phần của âm nhạc đại chúng trong hành trình làm nghệ thuật của mình.

Chiều 10-11, Soobin Hoàng Sơn đã có buổi họp báo thông tin về Soobin Live Concert: All- rounder the final đồng thời giới thiệu MV "Mục hạ vô nhân" tại TP.HCM.

Soobin Hoàng Sơn và SlimV, Giám đốc âm nhạc đêm concert. Ảnh: VĂN HÀ

'Nghệ sĩ phải tham vọng mới có giấc mơ lớn"

Soobin Live Concert: All- rounder the final là đêm nhạc thứ 3 tại TP.HCM của Soobin Hoàng Sơn sau hai đêm diễn tại Hà Nội hồi tháng 5. Đây cũng là đêm nhạc được thực hiện sau 15 năm làm nghệ thuật của nam ca sĩ.

Nói về sự đổi mới của Soobin Live Concert: All- rounder the final so với hai đêm trước, Slim V, Giám đốc âm nhạc của show nói không nhất thiết phải thay đổi nhưng đêm diễn tại TPHCM sẽ có những thay đổi nhất định.

Đêm diễn diễn ra ngoài trời nên sẽ có nhiều điều thú vị.

Soobin Hoàng Sơn chia sẻ tại họp báo

Soobin Hoàng Sơn cũng cho biết trước thềm concert thấy lo lắng, hồi hộp nhưng nhờ kinh nghiệm trước đó nên tự tin hơn. Theo nam ca sĩ trong chặng đường làm nghề sẽ có nhiều giai đoạn khác nhau.

Năm 2020, Soobin Hoàng Sơn chuyển hướng từ “hoàng tử ballad” sang một hình ảnh khác cá tính hơn. Mỗi sự thay đổi đều được bản thân tính toán kỹ lưỡng.

Năm 2025, Soobin Hoàng Sơn tìm trong mình chất liệu văn hoá dân gian; nguồn cội; chắt lọc những thứ gắn liền với mình khi còn bé: dân ca, nhạc cụ truyền thống và phát triển vào âm nhạc. "Tôi không dám nhận mình “all rounder” (toàn năng, giỏi ở nhiều lĩnh vực). Đây là cái tên khán giả tặng nên tôi rất quý, lấy đặt tên cho concert.

Từ toàn năng rất rộng nên tôi cần làm nhiều thứ hơn để chứng minh mình xứng đáng. Tôi không biết năm năm tới mình sẽ như thế nào nhưng ít nhất khán giả sẽ thấy tôi có những sự thay đổi nhất định qua mỗi chặng đường" - Soobin Hoàng Sơn nói.

Concert chỉ diễn ra ngày 29-11. Soobin Hoàng Sơn lý giải chuẩn bị cho một đêm diễn tốn nhiều công sức, quy tụ nhiều con người. Bản thân anh cũng lắng nghe sức khỏe nên không dám mạo hiểm. Một đêm nhưng anh sẽ chuẩn bị chỉn chu kỹ lưỡng nhất.

Nam ca sĩ nói khi xem những đêm diễn lớn với hàng chục ngàn khán giả thì cũng đặt những mục tiêu lớn hơn cho sự nghiệp.

"Là nghệ sĩ phải tham vọng mới đạt được giấc mơ lớn. Tôi có tham vọng lớn. Tôi không rõ mình còn trẻ hay không nữa nhưng ngày nào còn đi hát thì mục tiêu của tôi sẽ lớn dần. Không chỉ riêng tôi mà hi vọng những người anh em sẽ cùng nâng cấp bản thân. Nếu không có mục tiêu thì sau này chắc chắn tôi sẽ hối hận" - Soobin Hoàng Sơn chia sẻ.

Soobin Hoàng Sơn cũng hi vọng những điều mình làm được sẽ đóng góp tích cực cho âm nhạc Việt Nam.

Sẽ đem Xẩm vào học đường

Cũng tại buổi giới thiệu, Soobin Hoàng Sơn đã công bố MV Mục hạ vô nhân, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Ca khúc này từng được nam ca sĩ trình diễn ở concert tại Hà Nội.

Soobin Hoàng Sơn nói về ấm ủ của bản thân với Xẩm, cũng như âm nhạc truyền thống

Theo đó, nam ca sĩ đã tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa truyền thống sau đó chọn Xẩm để phát triển. Soobin chọn Mục hạ vô nhân - một bài xẩm quen thuộc với những người yêu thích Xẩm để làm mới.

Nam ca sĩ tham khảo ý kiến của bố - NSND Huỳnh Tú, sau đó cùng các cộng sự hoàn thiện sản phẩm, có sự tham gia của Binz.

MV do đạo diễn Phương Vũ và Hoàng Đăng thực hiện, kể câu chuyện hài hước về hai chàng trai đóng giả thầy bói đi trêu ghẹo những cô gái nhưng cuối cùng bị cả làng dạy cho một bài học. MV nêu cao thông điệp “Ai ơi ăn ở cho lành”.

Ê-kíp và các nghệ sĩ trong MV "Mục hạ vô nhân"

MV có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ: NSND Tự Long, Trung Ruồi, Lan Thy… và cả NSND Huỳnh Tú.

Soobin Hoàng Sơn cho biết trong âm nhạc của mình, nam ca sĩ luôn muốn kết nối giữa giá trị truyền thống và thế hệ trẻ. "Tôi đặt ra một ranh giới rõ ràng để làm sao có thể mang văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời vẫn giữ gìn những giá trị cốt lõi đó" - nam ca sĩ nhấn mạnh.

Soobin Hoàng Sơn cũng cho biết thêm mục tiêu là đưa Xẩm nói riêng và âm nhạc văn hóa truyền thống nói chung trở thành một phần của âm nhạc đại chúng, để mọi người dễ dàng tiếp cận, cảm nhận.

"Đó cũng là trách nhiệm của những nghệ sĩ thế hệ như mình và tôi mong rằng qua những ca khúc như vậy, thế hệ trẻ sẽ tiếp nối và tạo ra những tác phẩm, những bài hát mang đậm bản sắc văn hóa, kết nối với những gì truyền thống và đẹp đẽ nhất của Việt Nam.

Âm nhạc truyền thống của chúng ta thực sự rất phong phú, với vô vàn kho tàng để khai thác và khám phá. Quan trọng là chúng ta sẽ làm thế nào để những người chưa biết, chưa từng tìm hiểu có thể cảm nhận được vẻ đẹp đó.

Tôi hi vọng thế hệ trẻ như các bạn đang ngồi dưới đây, sẽ là những người tiếp nối, mang những giá trị tinh túy của văn hóa dân gian Việt Nam vào trong âm nhạc, trong các dự án sáng tạo của mình. Chính các bạn sẽ là những người giữ gìn và phát huy những giá trị ấy trong tương lai" - Soobin Hoàng Sơn bày tỏ.

NSND Huỳnh Tú (bìa trái) chia sẻ

NSND Huỳnh Tú nói ông theo đuổi con đường nghệ thuật truyền thống mấy chục năm qua. Con trai từng có những thành công nhất định trong âm nhạc nhưng đến nay mới có điểm giao với ông. Vì thế NSND Huỳnh Tú xem đây cũng là sự trả ơn của con trai dành cho mình.

Trong dịp này, Soobin Hoàng Sơn cũng công bố dự án "Xẩm đến trường" nhằm đưa âm nhạc truyền thống, cụ thể là Xẩm đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Những hoạt động được triển khai như workshop giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm Xẩm tại ba điểm trường ở ba miền Bắc - Trung - Nam.

Nam ca sĩ cũng làm đại sứ cho dự án với mục đích lan tỏa âm nhạc dân gian, góp phần bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt.