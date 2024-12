8Wonder Winter 2024: Cùng Hieuthuhai, Soobin Hoàng Sơn...Imagine Dragons đốt sân khấu bằng hit tỉ view 09/12/2024 07:01

Sau 2 mùa tại Nha Trang và Phú Quốc, siêu nhạc hội quốc tế 8Wonder Winter 2024 – phiên bản supershow chính thức có mặt tại TP.HCM và diễn ra tại đại đô thị Vinhomes Grand Park vào tối 8-12.

Bên cạnh những anh trai, chị đẹp như Hieuthuhai, Soobin Hoàng Sơn, Binz, HURRYKNG, Quang Hùng MasterD, Manbo, ChiPu… thì sự xuất hiện của Ban nhạc Imagine Dragons khiến cho hàng ngàn khán giả đứng ngồi không yên.

Anh trai, anh tài cùng chị đẹp được ủng hộ

Mở màn cho 8Wonder Winter 2024 chính là sự xuất hiện của DJ Mie, hàng ngàn khán giả hò hét, hưởng ứng cùng màn trình diễn của nữ DJ.

Nối tiếp đêm nhạc chính là sự xuất hiện của chị đẹp Chipu trong hình ảnh Nữ hoàng tuyết. Đem tới 3 bản hit gắn liền với sự nghiệp như Talk to me, Finding you, Đóa hoa hồng Chipu đã khuấy động sân khấu với những vũ đạo đẹp mắt cùng sân khấu được đầu tư chỉn chu.

Nữ ca sĩ liên tục giao lưu với khán giả và gửi lời cảm ơn vì đã luôn động viên mình.

Khép lại phần trình diễn, ChiPu cũng có những chia sẻ về hành trình âm nhạc trong suốt 2 năm qua. Nữ ca sĩ cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi 2 năm gần đây sự nghiệp nghệ thuật của mình nở rộ và được khán giả yêu mến nhiều hơn thông qua các chương trình thực tế mà bản thân tham gia ở nước ngoài.

"Khi trở về biểu diễn tại Việt Nam, nhận được nhiều tình cảm từ khán giả Chi rất xúc động và mong rằng trong tương lại Chi có thể đón nhận được nhiều hơn nữa tình cảm của tất cả mọi người" – ChiPu bày tỏ.

Sau chị đẹp ChiPu, anh trai Quang Hùng MasterD xuất hiện và khuấy động đại nhạc hội quốc tế 8Wonder Winter 2024 bằng các bản hit quen thuộc.

Quang Hùng MasterD đem đến nhiều hit đình đám

Nam ca sĩ mở màn bằng ca khúc Tình đầu quá chén từng "làm mưa làm gió" tại chương trình Anh trai say hi. Sau đó, Quang Hùng MasterD đem đến Thuỷ triều, ca khúc giúp nam ca sĩ đến gần với khán giả.

Khép lại màn trình diễn, Quang Hùng MasterD thể hiện ca khúc Ngày trong xanh ra mắt hồi 20-11. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ trình diễn live bài hát này trên sân khấu.

Sau đó, sự xuất hiện của Hieuthuhai đã khiến khán giả reo hò.

Nam rapper đem đến hit Ngủ một mình và Vệ tinh.

Tiếp đó, Hieuthuhai cùng HURRYKNG thể hiện hit Kim phút kim giờ trong Anh trai say hi. Trước đó, ca khúc từng đạt top 1 trending Youtube với hơn 15 triệu lượt xem.

Sau những phút giây sâu lắng, HURRYKNG, Hieuthuhai và Manbo lại khuấy động sân khấu 8Wonder Winter 2024 lần nữa với Mamma Mia và Walk.

Ba ca sĩ trong tổ đội GERDNANG khép lại phần trình diễn với Hẹn em dưới ánh trăng và dành những món quà là những chú tuần lộc cho khán giả tại 8Wonder Winter 2024 dịp Noel.

Sau dàn Anh trai say hi là sự xuất hiện của anh tài Binz trong Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đến với 8Wonder Winter 2024, Binz cho thấy hai thái cực hoàn toàn khác là trai hư và lãng tử thông qua 2 ca khúc Big City Boy và Hồn lỡ sa vào, một track nhạc trong EP Keep cầm ca mới ra mắt gần đây.

Trong đó, ca khúc Hồn lỡ sa vào được lấy cảm hứng từ ca khúc Về đâu mái tóc người thương và được Triple D làm mới lại theo màu sắc vui tươi, hiện đại….

Sau Binz, anh tài Soobin xuất hiện như ông hoàng trong trang phục đỏ trên ngai vàng, tay cầm quyền trượng vàng.

Nam ca sĩ “quẩy” hết mình với ca khúc Beautiful monster. Những màn giao lưu của Soobin đều được khán giả hưởng ứng nhiệt tình.

Với ca khúc Giá như, không chỉ khoe được những nốt cao , nam Soobin còn tái hiện điệu nhảy solo gây sốt trong Anh trai vượt ngàn chông gai.

Các ca khúc như Dancing in the dark và Giá như được Soobin đưa lên sân khấu 8Wonder Winter 2024.

Khép lại là sự kết hợp của Soobin và Binz với bài BlackJack.

Hit tỉ view đốt cháy sân khấu

Bên cạnh các anh tài, anh trai và chị đẹp thì điểm nhấn của 8Wonder Winter 2024 chính là nhóm Imagine Dragons.

Trong những trang phục giản dị, cả ba mở màn sân khấu với ca khúc Fire In These Hills.

Sau đó, cả ba nhanh chóng khiến sân khấu nóng lên với những ca khúc Thunder, Bones hay Take me to the beach.

Dan Reynolds

Tiếng hát live nội lực của Dan Reynolds cùng những tiếng đàn guitar sôi động của Daniel Wayne Sermon và Ben McKee đã khiến khán giả không ngừng nhún nhảy, cổ vũ.

Dan Reynolds càng khiến đại nhạc hội nóng hơn khi cởi và ném áo sơ mi xuống phía khán giả. Anh vừa hát vừa liên tục tương tác.

Đặc biệt, Imagine Dragons mang đến phiên bản hoàn toàn mới của Bad Liar với phần mở đầu cảm xúc mang tên Poetry Intro, cùng với bản piano sâu lắng dành riêng cho siêu hit Demons.

Daniel Wayne Sermon, Ben McKee tạo nên những giai điệu xập xình, sôi động với guitar điện và giọng bè cuốn hút

Đây là những điểm nhấn độc đáo mà ngay cả khán giả quốc tế trong Loom World Tour cũng chưa từng thưởng thức.

Càng về cuối, sân khấu càng nóng hơn và Imagine Dragons đã đốt cháy sân khấu với 2 bản hit trăm triệu view thậm chí là tỉ view gồm Natural và Believer.

Ca khúc Natural

Đây là 2 ca khúc quen thuộc đối với khán giả Việt và ngay từ lúc cất lên đã được hàng nghìn khán giả tại TP.HCM cùng nhau hoà giọng.

Mỗi khi Dan Reynolds đưa mic xuống hoặc ngừng hát, khán giả cũng đồng thanh cất tiếng hát hưởng ứng. Màn trình diễn của Imagine Dragons kết thúc bằng màn pháo hoa hoành tráng của 8Wonder Winter 2024.