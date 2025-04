TP.HCM sẽ trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái vào tối 28-4 và 1-5 28/04/2025 09:41

UBND TP.HCM vừa có công văn thông báo về việc phối hợp tổ chức trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) trong chương trình Lễ hội Sắc màu Thành phố Bác.

10.500 thiết bị bay không người lái (drone) sẽ chính thức được trình diễn vào tối 1-5. Ảnh minh hoạ: LONG HỮU

Xét đề xuất của Sở VH&TT TP.HCM tại tờ trình số 2645 ngày 22 tháng 4 năm 2025 về việc đề xuất phương án tổ chức trình diễn thiết bị bay không người lái trong chương trình Lễ hội “Sắc màu Thành phố Bác", UBND TP.HCM chỉ đạo điều chỉnh việc tổ chức bay 10.500 thiết bị bay không người lái như sau:

Ngày 28-4-2025: Bay tổng duyệt từ 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút.

Ngày 1-5-2025: Bay chính thức từ 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút.

Sở VH&TT TP.HCM chủ trì phối hợp với Công an TP và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật để tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ theo quy định.

"Nếu không đảm bảo, Sở VH&TT TP.HCM chịu trách nhiệm báo cáo UBND TP.HCM xem xét chỉ đạo" - văn bản thông tin.