Ban tổ chức 'Anh trai say hi' xin lỗi vì sự cố khán giả ngất trong đêm diễn 08/12/2024 15:24

(PLO)- Ban tổ chức Anh trai say hi đã lên tiếng xin lỗi về những sự cố diễn ra trong đêm concert thứ 3 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tối 7-12, đêm concert thứ 3 của Anh trai say hi đã chính thức diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của hàng chục ngàn khán giả.

Tuy nhiên, khi concert Anh trai say hi đang diễn ra thì sự cố đã xảy ra khi có khán giả bị ngất, khung cảnh trở nên hỗn loạn nhưng không có ai xuống xử lý. Một bạn nữ nhân lúc được cầm mic chơi minigame đã dõng dạc yêu cầu chương trình tạm dừng để xuống hỗ trợ người đang bị ngất đã.

Nam MC sau đó trả lời rằng BTC sẽ cử người xem xét và vẫn tiếp tục chương trình luôn.

Nhiều khán giả theo dõi đêm concert dành nhiều lời khen cho hành động quan tâm đến sức khoẻ, tính mạng người khác của bạn nữ thực sự rất đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên một bộ phận netizen lại trách nữ khán giả làm thế gây ảnh hưởng đến chương trình và những chỉ trích vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nữ khán giả yêu cầu dừng chương trình trong concert Anh trai say hi

Đến trưa 8-12, trên fanpage chính thức, ban tổ chức Anh trai say hi đã gửi lời xin lỗi tới khán giả sau trải nghiệm tại concert 3 Anh trai say hi tối qua.

"Quý khán giả thân mến,

Ban Tổ Chức Anh trai say hi Hà Nội - Concert 3 mong được gửi lời xin lỗi chân thành đến Quý khán giả vì những trải nghiệm không mong muốn đã diễn ra trong sự kiện tối ngày 7-12-2024.

Ngay khi nhận thấy được tình huống, ê-kip đã lập tức thực hiện các biện pháp xử lý tại hiện trường và tiếp tục các bước tiếp theo cho đến hiện tại nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho những khán giả đã chọn yêu quý Anh trai say hi và 30 anh trai.

Chúng tôi vẫn mong nhận được các góp ý chân thành đến với chương trình để hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và phục vụ Quý khán giả một cách tốt nhất.

Anh trai say hi Hà Nội - Concert 4 đã sẵn sàng vào 19h ngày 9-12-2024 tại Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình - Thủ đô Hà Nội.

Hẹn gặp lại mọi người với những cảm xúc đặc biệt nhất chưa từng có" – đại diện ban tổ chức viết.

Trước đó, hai đêm concert diễn ra tại TPHCM, chương trình cũng bị nhiều ý kiến phản ánh về việc nhồi nhét khán giả, làm rơi flycam khiến người xem bị thương nhưng BTC chỉ vào tìm lại flycam chứ không hề hỏi han hay xin lỗi.