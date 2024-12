Giới trẻ 'đu' theo 'Anh trai say hi' để kiếm thêm thu nhập 07/12/2024 16:21

(PLO)- "Đu" theo độ hot của Anh trai say hi, nhiều bạn trẻ tận dụng thời cơ để để kiếm thêm từ việc bán các mặt hàng khác nhau.

Ngày 7-12, từ sáng sớm hàng nghìn người đã đến xếp hàng quanh Sân vận động Mỹ Đình để tham gia concert Anh trai say hi.

Nhiều người tận dụng thời cơ để để kiếm thêm từ việc bán các mặt hàng khác nhau trước cổng.

Nhiệt độ ở Hà Nội đang giảm xuống còn 20 độ C, trời có mưa phùn nhưng vẫn không thể giảm được sức nóng của concert Anh trai say hi. Từ 4 giờ sáng đã có rất nhiều người đến xếp hàng ở Sân vận động Mỹ Đình để chờ các “anh trai”.

Dù trời mưa, nhiệt độ giảm sâu nhưng rất đông các bạn trẻ đến xếp hàng chờ đến lượt check in. Ảnh: THUÝ HẰNG

Nhiều người đã tận dụng cơ hội này để kinh doanh các mặt hàng khác nhau như kẹp tóc, quạt, bảng cầm tay in hình các “anh trai”.

Nguyễn Hoài Nam (19 tuổi), sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã cùng bạn lên ý tưởng bán các bảng cầm tay cho những người đến tham gia concert.

“Mỗi bảng tên chúng tôi bán với giá 50.000 đồng. Mỗi cái lời được khoảng 10.000 - 15.000 đồng. Từ sáng đến chiều chúng tôi bán được khoảng 500-600 trăm cái", Nam nói.

Ngoài các mặt hàng trên, vé của concert cũng được “pass lại” ngay trước cổng Sân vận động Mỹ Đình. Giá vé này cao hơn 500.000 - 600.000 đồng so với giá chính thức trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn chấp nhận mua vì không kịp chen chân mua vé trên cổng bán vé chính thức.

Concert 3 và 4 Anh trai say hi sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 9-12 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Trước đó, Anh trai say hi đã tổ chức thành công 2 đêm concert tại TP.HCM vào tối 28-9 và tối 19-10 thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Ghi nhận của PLO trong ngày 7-12.

Các mặt hàng như kẹp tóc, quạt, bảng in hình “anh trai” được rao bán ngay trước cổng check in. Ảnh: THUÝ HẰNG

Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành nơi "buôn bán" xôm tụ. Ảnh: THUÝ HẰNG