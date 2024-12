Negav cùng các nghệ sĩ của Anh trai say hi thăm trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 06/12/2024 17:27

(PLO)-Trước concert diễn ra vào tối 7-12, dàn Anh trai say hi cùng ê-kíp tham gia nhiều hoạt động ở Hà Nội, trong đó có buổi giao lưu tại trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 6-12, Trung ương Đoàn tổ chức giao lưu, gặp gỡ các nghệ sĩ trẻ tham gia chương trình Anh trai say hi.

Tham dự chương trình có có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, NSND Lan Hương, NSƯT Trịnh Mai Nguyên và dàn anh trai gồm Dương Domic, Quang Anh Rhyder, Hieuthuhai, Ali Hoàng Dương, Song Luân, Jsol, Negav, Hurrykng, Đỗ Phú Quí, Vũ Thịnh.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, ghi nhận và đánh giá cao dấu ấn tích cực, ấn tượng đẹp của các “anh trai” thông qua sản phẩm âm nhạc thu hút giới trẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết mong rằng trong thời gian tới, các bạn nghệ sĩ trẻ tìm kiếm nội dung phù hợp, đóng góp cho công tác Đoàn, tiếp tục ra mắt sản phẩm có giá trị, lan tỏa rộng rãi để góp phần vào công cuộc chấn hưng văn hóa.

Hieuthuhai chia sẻ tại buổi giao lưu

Thay mặt dàn anh trai, Hieuthuhai bày tỏ: "Các bạn là những cá nhân đang có thành công bước đầu trong lĩnh vực văn hóa và nhận được sự hâm mộ từ các bạn trẻ.

Vì vậy, các bạn mang trong mình trách nhiệm lớn hơn, tiếp tục có thêm sản phẩm về văn hoá nghệ thuật lan tỏa mạnh để góp phần vào công cuộc chấn hưng văn hóa".

Nam ca sĩ mong muốn Trung ương Đoàn tiếp tục tạo điều kiện, tạo sân chơi để nhóm các nghệ sĩ của Anh trai say hi có thể giao lưu nhiều hơn với khán giả trẻ.

Các anh trai giao lưu với đoàn viên

Song Luân chia sẻ anh hy vọng những nghệ sĩ trẻ như làn gió mới, đưa thông điệp, văn hóa Việt lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Trước đó, các nghệ sĩ của chương trình Anh trai say hi đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như dâng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Theo đó, đoàn các nghệ sĩ chương trình Anh trai say hi với sự đồng hành của báo Nhân Dân đã đến dâng hoa tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tỏ lòng tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình, đoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Hôm 5-12 các anh trai cũng đã viếng Lăng Bác

Anh trai Rhyder bồi hồi cho biết: "Khi còn nhỏ, được đến thăm lăng Bác mình chỉ thấy cảnh vật xung quanh thật đẹp. Lớn lên, mình hiểu thêm về cuộc đời Bác, về những gì Bác đã trải qua.

Giờ đây, mình càng cảm nhận sâu sắc hơn về nỗ lực và sự hy sinh của Bác vì nước vì dân. Chuyến đi này thực sự có ý nghĩa, giúp tụi mình nhìn nhận và trân trọng những giá trị cốt lõi, lối sống và những di sản mà Bác đã để lại cho dân tộc".

Trong hành trình, các anh trai tiếp tục thăm quan các công trình ý nghĩa trong khuôn viên Lăng Bác, gồm nơi Bác làm việc, ao cá Bác Hồ…

Hành trình Về nguồn cũng là sự chuẩn bị tinh thần đặc biệt để các anh trai có thể cống hiến hết mình trong hai đêm concert Anh trai say hi tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 7 và 9-12 sắp tới.