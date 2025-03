Tài tử phim 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' qua đời do đột quỵ 31/03/2025 11:59

Đài CNN đưa tin nam diễn viên người Mỹ Richard Chamberlain, người đóng vai cha Ralph de Bricassart trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", đã qua đời ở tuổi 90 tại nhà riêng hôm 29-3 do biến chứng sau cơn đột quỵ.

"Richard yêu dấu của chúng tôi hiện đang ở cùng các thiên thần. Anh ấy được tự do và bay đến với những người thân yêu trước chúng tôi. Chúng tôi thật may mắn khi được biết đến một tâm hồn tuyệt vời như anh ấy" - nhà văn Martin Rabbett, một người thân cận của ông Chamberlain cho hay.

Nam diễn viên Richard Chamberlain. Ảnh: GETTY IMAGES

Nam diễn viên Chamberlain được mệnh danh là ông hoàng phim truyền hình ngắn tập và đã ba lần đoạt giải Quả cầu vàng.

Một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của ông là vai bác sĩ trong loạt phim "Bác sĩ Kildare" vào những năm 1960. Sự nghiệp điện ảnh của ông Chamberlain cũng ấn tượng không kém với các bộ phim "Julius Caesar" (1970), "The Three Musketeers" (1973) Năm 1974, ông có một vai trong bộ phim đoạt giải Oscar "The Towering Inferno".

Năm 1977, ông tiếp tục gây ấn tượng với vai cha Ralph de Bricassart trong bộ phim truyền hình nổi tiếng được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên - Tiếng chim hót trong bụi mận gai.

Ngoài nổi tiếng trong vai trò diễn viên, ông Chamberlain còn tham gia ca hát và diễn kịch. Sự ra đi đột ngột của ông khiến nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ trên toàn thế giới tiếc nuối.