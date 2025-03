Người dân chen chân xem trai làng ở Hà Nội kéo co ngồi 31/03/2025 15:50

(PLO)- Trai làng ở làng Ngọc Trì (tên gọi trước kia) đã cùng nhau thi kéo co ngồi - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO ghi danh.

Ngày 31-3 (tức mùng 3-3 âm lịch), tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra Lễ hội Đền Trấn Vũ.

Lễ hội ôn lại những truyền thuyết từ ngàn xưa về Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ - vị thần tiêu trừ yêu ma, bảo vệ dân lành, giữ sự bình yên cho muôn dân, vạn vật và cũng là vị thần trị thủy, chống lũ lụt trong quan niệm tâm linh của người dân.

Lễ hội được tổ chức thường niên từ ngày 1-3 đến hết ngày 4-3 âm lịch hằng năm.

Chính hội diễn ra vào ngày 3-3 âm lịch - ngày sinh của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ và cũng là ngày các trai đinh trong làng Ngọc Trì (tên gọi trước kia) thi kéo co ngồi - Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO ghi danh năm 2015.

Lễ hội đền Trấn Vũ diễn ra vào ngày 31-3 (tức mùng 3-3 âm lịch). Ảnh: VIẾT THỊNH

Theo các cụ cao niên, kéo co ngồi là trò diễn hầu Đức Thánh Linh Lang - vị Thành hoàng làng. Theo đó, các đội chơi ngồi trên đất kéo co bằng dây song luồn qua một cây cột gỗ được chôn chặt xuống đất.

Người kéo co ngồi chân co chân duỗi và xen kẽ hai bên sợi song, dùng tay để ghì chặt cây song, chân đạp thành hố sâu dưới đất để tạo lực. Dây song để kéo thường to, nhẵn, dài 30m, được nêm chặt ở lỗ cột.

Cột mốc là một cột trụ, thường là gỗ lim, cỡ cột đình. Thân cột đục một lỗ tròn để luồn dây song. Cột chôn chắc dưới đất, lỗ luồn dây ở ngang đầu gối người lớn.

Nghi lễ kéo co ngồi.Clip: VIẾT THỊNH.

Hằng năm ở Lễ hội Đền Trấn Vũ thường có ba đội tham gia, đó là ba mạn: Mạn Đường, mạn Chợ và mạn Đìa.

Trước khi lễ trình diễn kéo co diễn ra, các mạn chuẩn bị lễ vật gồm mâm xôi, thủ lợn phủ mỡ chài rắc hoa hồng và tập trung trước sân đền làm lễ. Thông qua trò chơi và nghi lễ kéo co, người dân cầu cho mưa thuận, gió hòa và mùa vụ bội thu.

Hình ảnh tại lễ hội:

Trước khi lễ trình diễn kéo co diễn ra, các mạn chuẩn bị lễ vật gồm mâm xôi, thủ lợn phủ mỡ chài rắc hoa hồng. Ảnh: VIẾT THỊNH

Dây song để kéo co. Ảnh: VIẾT THỊNH

Các trai làng kéo co ngồi. Ảnh: VIẾT THỊNH

Ba đội tham gia ở ba mạn: Mạn Đường, mạn Chợ và mạn Đìa.