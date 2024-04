Sôi động cảnh trai tráng thủ đô tham gia nghi lễ kéo co ngồi 11/04/2024 15:53

(PLO)- Tại lễ hội Đền Trấn Vũ, tham gia nghi lễ kéo co ngồi, trai tráng 3 mạn ở Hà Nội chân co, chân duỗi kéo co trên nền đất.