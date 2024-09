Anh trai say hi: Erik tuột tay khi treo ngược trên không, còn nhiều đáng tiếc đêm chung kết 01/09/2024 08:50

(PLO)- Erik gặp tai nạn khi treo ngược trên không, nhiều tiết mục còn khá nhạt và chưa có điểm nhấn trong đêm đầu tiên của vòng chung kết 1 chương trình anh trai say hi.

Vòng chung kết 1 của Anh trai say hi diễn ra vào tối 31- 8 với sự tranh tài của các anh trai Rhyder, Quân A.P, HIEUTHUHAI, Erik, Negav, Captain, Song Luân và Anh Tú Atus.

8 anh tài đầu tiên tranh tài tại chung kết 1 Anh trai say hi

Tại chung kết 1, Erik thể hiện ca khúc Khiêu vũ dưới trăng (sáng tác Hiếu Bae, Erik) với hình ảnh mới lạ trong tạo hình cổ trang bí ẩn và quyến rũ.

Trong phần solo của mình, bên cạnh thể hiện thế mạnh về giọng hát kết hợp vũ đạo Erik còn gây bất ngờ khi chơi đàn tranh và nhận được những lời khen có cánh từ khán giả.

Erik biến hóa liên tục, từng chi tiết nhỏ nhất của phần trình diễn cũng được thể hiện trọn vẹn. Tiếng đàn tranh, vũ điệu múa quạt của Erik tạo nên những khoảnh khắc đẹp ấn tượng trên sân khấu.

Màn kết của Erik trong tiết mục Khiêu vũ dưới trăng khiến cả trường quay nổi da gà, đặc biệt màn mạo hiểm treo ngược trên không của nam ca sĩ cũng khiến khán giả kinh ngạc.

Đáng chú ý trong lúc thể hiện đu dây trên không Erik đã gặp sự cố trong lúc giữ thăng bằng trên cao, nam ca sĩ bị tuột tay rơi xuống sân khấu nhưng Erik vẫn giữ bình tĩnh và đứng lên tiếp tục thể hiện phần trình diễn.

Cháy hết mình trên sân khấu đêm chung kết 1 Anh trai say hi, Erik mong khán giả sẽ nhìn thấy được nỗ lực và những bứt phá của mình tại Anh trai say hi.

Bên cạnh đó tiết mục của Rhyder với Anh biết rồi cũng gây được chú ý khi vừa đánh guitar vừa hát, nam ca sĩ còn trình diễn vũ đạo đương đại.

Tiết mục solo của Rhyder còn có sự tham gia của nghệ sĩ violin Hàn Quốc Jimi Ko. Điều đặc biệt là Rhyder làm beat nhạc bài Anh biết rồi ngay trên sân khấu, với hình thức Looping

Anh trai Quân A.P chọn bản ballad Cứ mỗi sáng anh lại (sáng tác: Cao Ha Duc Anh) cho tiết mục trình diễn solo tại đêm chung kết 1 Anh trai say hi.

Nam ca sĩ khiến mọi người bất ngờ với độ "chịu chơi lớn", đầu tư cả một sân khấu ngập tràn hoa tươi cho tiết mục trình diễn.

HIEUTHUHAI trình diễn tiết mục solo thứ 3 trong Tập 12, bài hát Quay đi quay lại cho chính nam rapper sáng tác.

Mang đến chung kết 1 Anh trai say hi tiết mục Chàng khờ thủy chung Negav cùng Grey D thể hiện thông điệp đã yêu rồi ai cũng khờ.

Negav (bìa phải) cùng Grey D trong Chàng khờ thủy chung

Là em út của Anh trai say hi, không có quá nhiều lợi thế vì vậy tại chung kết 1 Anh trai say hi Captain đem đến bản rap Kim Tự Tháp nói về chính mình, về những trải nghiệm, cột mốc và góc nhìn của mình.

Captain trong tiết mục Kim Tự Tháp

"Đây là bài hát mình đặt nhiều tâm huyết, chọn thể loại Cinematic kết hợp nhạc House. Mình muốn khi Captain bật lại Anh trai say hi mình sẽ thấy một Hoàng Đức Duy đã trưởng thành hơn như thế nào. Ở vòng này mọi người sẽ được thấy một Captain Boy chiến!" - Rapper sinh năm 2023 chia sẻ.

Màn trình diễn Lâu không gặp (do Song Luân cùng Tage viết lời) của Song Luân kết hợp cùng Tage mang đến màu sắc độc đáo, khác biệt với tất cả tiết mục trong tập 12.

Cụ thể điểm đặc sắc của tiết mục không chỉ là hình ảnh Song Luân chơi nhạc cụ, mà còn là bản phối của producer Darrys, với những âm sắc của nhạc cụ dân tộc và giai điệu mang hơi hướm ca trù, chèo.

Song Luân thể hiện tài năng chơi đàn cò

Với bài hát Em không muốn một mình (tác giả Hà Kiểm. MAIDILy), Anh Tú Atus thừa nhận có phần áp lực khi đây là lần đầu tiên anh trình diễn solo trên sân khấu.

Tuy nhiên, là người đầu tiên đưa type beat Afro lạ tai, mới mẻ lên sân khấu Anh trai say hi, Anh Tú nhận được nhiều lời khen ngợi dù giọng hát còn nhiều hạn chế.

8 tiết mục đã được thể hiện với nhiều màu sắc, thể loại. Tuy nhiên, sau khi chung kết 1 Anh trai say hi khép lại một số tiết mục vẫn bị nhận xét không có quá nhiều đột phá, mới mẻ như tiết mục Quay đi quay lại (HIEUTHUHAI), Cứ mỗi sáng anh lại (Quân A.P) hay dàn trải, thiếu điểm nhấn như tiết mục Kim Tự Tháp của Captain,

8 anh trai còn lại của Anh trai say hi sẽ tiếp tục tranh tài trong tập 13 lên sóng vào 20h ngày 7-9 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel và siêu ứng dụng giải trí VieON.