Nhà sản xuất 'Anh trai say hi': 'Chúng tôi không cổ xúy drama để thu hút khán giả' 05/06/2024 20:04

(PLO)- Nhà sản xuất chương trình Anh trai say hi cho biết chương trình dùng 100% sáng tác mới cho các "anh trai" và không cổ xúy drama để có thể thu hút được khán giả.

Chiều 5-6, nhà sản xuất (NSX) chương trình Anh trai say hi đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về chương trình cũng như buổi Fansign với sự tham gia của đông đảo người hâm mộ.

Anh trai say hi quy tụ 30 nam ca sĩ, rapper trẻ tài năng, đông đảo fan yêu mến như Đức Phúc, Anh Tú, HIEUTHUHAI, Erik, Gin Tuấn Kiệt, Quang Hùng MasterD, Phạm Đình Thái Ngân, Rhyder…

30 anh trai của chương trình Anh trai say hi tượng trưng cho thế hệ mới, mang trong mình tuổi trẻ tươi nguyên, khát vọng đột phá và giấc mơ lớn hơn thế hệ trước.

Anh trai say hi dùng 100% sáng tác mới

Tham dự buổi gặp gỡ báo chí, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết bản thân rất thích ý tưởng của nhà sản xuất Anh trai say hi, từ cấu trúc, sáng tác, cũng như format của Anh trai say hi hoàn toàn là của Việt Nam và không dựa vào bất kỳ một chương trình nào của nước ngoài.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL (bìa phải) phát biểu tại chương trình.

"Tôi nghĩ đó là văn hoá Việt Nam. Đặc biệt đây là điều mà nền giải trí Việt Nam đang hướng tới để có một cái gì đó của nước Việt, tạo nên sự tự hào của dân tộc. Tôi nghĩ chính điều này tạo nên sự thành công cho một chương trình giải trí" – ông Tạ Quang Đông phát biểu.

Trong chương trình Anh trai say hi, 30 anh trai sẽ phải trải qua quá trình luyện tập hoàn thiện nhiều kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo và sáng tác để giành cơ hội có mặt trong đội hình những ca sĩ toàn năng, mang đến khán giả những bản “hit” mới.

Hơn 50 bài hát trong chương trình là sáng tác hoàn toàn mới, được sản xuất bởi Giám đốc âm nhạc Justa Tee cùng đội ngũ hơn 20, producer và nhạc sĩ.

Phần chấm điểm cho 30 trai trong Anh trai say hi sẽ hoàn toàn do khán giả quyết định và phần "sống còn" sẽ thay đổi cũng như được quyết định qua từng tập.

Không cổ xúy drama

Tại buổi trao đổi với báo chí, nhiều câu hỏi đã được đặt ra với nhà sản xuất, đạo diễn Anh trai say hi.

Theo đó, một ý kiến cho rằng đối với các chương trình sống còn, thực tế thì drama luôn là yếu tố để thu hút khán giả. Vậy với chương trình Anh trai say hi, trong quá trình sản xuất và ghi hình có những drama xảy ra giữa các anh trai thì BTC sẽ xử lý ra sao?

Từ trái sang: Gin Tuấn Kiệt, Erik, Đức Phúc và HIEUTHUHAI

Trả lời câu hỏi, đại diện NSX cho biết: "Chúng tôi không cổ xúy và sẽ không để cho những điều đó xảy ra. Chúng tôi đủ tự tin để mang đến những nội dung thực sự hay để đem đến cho khán giả chứ không dùng drama để thu hút khán giả".

Anh trai say hi chính thức phát sóng lúc 20 giờ ngày 15-6 trên các kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel, siêu ứng dụng giải trí VieON, YouTube Vie Channel.