Phim về vấn nạn lừa đảo qua điện thoại, Liên Bỉnh Phát vào vai nạn nhân 09/10/2025 12:45

(PLO)- Phim Bẫy tiền (đạo diễn Oscar Dương) là dự án điện ảnh đầu tiên đưa thực trạng lừa đảo qua điện thoại lên màn ảnh rộng và Liên Bỉnh Phát vào vai nam chính trong phim.

Nhà sản xuất (NSX) dự án phim Bẫy tiền mới đây đã tung ra những hình ảnh đầu tiên với sự xuất hiện của nam diễn viên Liên Bỉnh Phát.

Phim về thực trạng lừa đảo qua điện thoại

Theo đó, dự án phim Bẫy tiền thuộc thể loại tâm lý, giật gân được sản xuất bởi Silver Moonlight và cầm trịch bởi đạo diễn trẻ Oscar Dương.

Bẫy tiền thu hút ngay ở hình ảnh đầu tiên được hé lộ diễn viên Liên Bỉnh Phát xuất hiện ở vị trí trung tâm với biểu cảm khó đoán, tay cầm điện thoại cùng dòng chữ "bấm vào link để nhận thưởng".

"Bẫy tiền" cũng là dự án phim điện ảnh Việt đầu tiên khắc họa trực diện những chiêu thức tinh vi khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân mỗi năm.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt đang "khát" những dự án mang nặng yếu tố tâm lý xã hội, dự án Bẫy tiền đi thẳng vào thực trạng gây nhức nhối đó là lừa đảo qua điện thoại và các hình thức tội phạm công nghệ cao. Thay vì chỉ tập trung vào góc độ phá án, bộ phim đặt trọng tâm vào tâm lý người bị lừa, sự hoảng loạn khi bị cuốn vào "bẫy" tài chính và những góc khuất phía sau.

Là chủ đề tuy mới mẻ với thị trường điện ảnh Việt nhưng không quá xa lạ với cuộc sống thường ngày khi xã hội ngày càng có nhiều thông tin về những vụ án lừa đảo qua điện thoại theo nhiều hình thức khác nhau.

Ê-kip dự án phim Bẫy tiền đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư chỉn chu để tiếp cận gần hơn đến khán giả.

Liên Bỉnh Phát là mảnh ghép phù hợp nhất

Là "đứa con tinh thần" nhiều tâm huyết, đạo diễn Oscar Dương thừa nhận quá trình tìm kiếm diễn viên chính cho Bẫy tiền là thách thức lớn nhất.

Nói về lý do chọn Liên Bỉnh Phát vào vai nam chính trong dự án phim Bẫy tiền, đạo diễn trẻ Oscar Dương cho biết Liên Bỉnh Phát không phải là sự lựa chọn đầu tiên, mà trái lại, đó là sự lựa chọn sau cùng.

"Sau rất nhiều vòng casting với hàng loạt những gương mặt nam diễn viên đầy thực lực và đang là những cái tên ăn khách, tôi vẫn cảm giác còn thiếu một điều gì đó để ra quyết định và chính khoảnh khắc lúc Phát bước vào phòng casting, tôi mới nhận ra rằng đó chính là sự chân thực trong diễn xuất" - đạo diễn Oscar Dương chia sẻ.

Theo đạo diễn Oscar Dương, chỉ với một ánh nhìn trực diện vào máy quay để diễn tả tâm lý nhân vật đang đứng giữa ranh giới đúng – sai, Liên Bỉnh Phát đã lập tức thuyết phục anh.

Từ khoảnh khắc đó, đạo diễn tin rằng đây chính là mảnh ghép phù hợp cho nhân vật Đăng Thức. Sau quãng thời gian hợp tác, Oscar Dương càng củng cố niềm tin: Liên Bỉnh Phát sẽ chinh phục khán giả bằng chính thực lực diễn xuất trong Bẫy tiền.

Để khắc hoạ chân thật thực trạng xã hội nhức nhối này, đạo diễn Oscar Dương chọn khai thác khía cạnh từ câu chuyện của một nhân viên tài chính: "Tôi và ê-kip của mình đã chủ động tiếp cận, phỏng vấn và khai thác rất nhiều từ những chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính - ngân hàng và thông qua luật sư để tìm hiểu thêm về luật kinh tế hiện hành và đặc biệt là tâm lý của chính những bạn trẻ hiện nay các quan điểm về tài chính, ước mơ và động lực kiếm tiền".

Nam đạo diễn tin rằng để mang đến bộ phim có thông điệp xã hội tốt, yếu tố tiên quyết cần thiết là phản ánh đúng tình hình xã hội hiện tại. Với những nỗ lực của ekip và diễn viên, Bẫy tiền sẽ đưa khán giả vào một câu chuyện cuốn hút và hấp dẫn.

Bên cạnh việc mang thực trạng lừa đảo qua điện thoại lên màn ảnh rộng với những yếu tố giật gân, hồi hộp, phim còn là câu chuyện về tình yêu và gia đình - những giá trị thông điệp gần gũi với khán giả.

Bẫy tiền dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 21-11-2025.