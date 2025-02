Nhân dịp phim Bác sĩ tha hương (tựa tiếng Anh là The Outlaw Doctor) sắp được công chiếu tại Việt Nam, nam diễn viên Liên Bỉnh Phát chia sẻ sau nhiều ngày mong chờ, cuối cùng phim cũng được ra mắt khán giả Việt.

“Là một diễn viên hoạt động tại thị trường Việt Nam, được tham gia một dự án có sự đầu tư lớn như vậy từ nước ngoài, chân thành mà nói tôi rất vui và cảm thấy may mắn. Dù trước đó, tôi cũng có tham gia dự án phim ở Nhật nhưng chưa được chiếu ở Việt Nam. Lần này, khi hay tin Bác sĩ tha hương được ra mắt khán giả Việt, tôi rất phấn khởi” - Liên Bỉnh Phát bày tỏ.

Bên cạnh kỳ vọng phim sẽ được khán giả đón nhận, nam diễn viên cho rằng Bác sĩ tha hương còn đánh dấu bước chuyển mình lớn trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

“Bởi tôi hy vọng thông qua dự án phim được chiếu song song ở cả hai thị trường trong và ngoài nước, nhiều khán giả sẽ biết đến tôi hơn. Từ đó, con đường hoạt động nghệ thuật của tôi cũng sẽ thuận lợi hơn” - diễn viên Liên Bỉnh Phát tâm sự.

Bác sĩ tha hương là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc), phản ánh những góc khuất trong cuộc sống của người dân nhập cư. Đây là dự án đánh dấu lần đầu Liên Bỉnh Phát hợp tác cùng bạn diễn là Trương Quân Ninh - một diễn viên gốc Đài Loan (Trung Quốc), nổi tiếng qua các vai diễn Từ Hiền Phi trong Võ Tắc Thiên, Du Phi trong Như Ý Truyện.

Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai Phạm Văn Ninh, một bác sĩ người Việt sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc). Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, Phạm Văn Ninh phải đối mặt với nhiều thử thách khi cha anh mắc bệnh tâm thần. Sau khi cha qua đời, mẹ anh quyết định sang Đài Loan lao động để kiếm tiền nuôi con.

Khi trưởng thành, Phạm Văn Ninh theo học ngành y và đến Đài Loan thực tập trong 6 tháng. Tại đây, anh có cơ hội đoàn tụ với mẹ. Tuy nhiên, số phận trớ trêu khi mẹ anh gặp nạn và cần một khoản tiền lớn để điều trị. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ, Phạm Văn Ninh quyết định ở lại Đài Loan mưu sinh. Để duy trì cuộc sống nơi đất khách, anh buộc phải làm bác sĩ chui.

Trong quá trình làm việc, anh có cơ hội gặp gỡ và thân thiết với một nữ bác sĩ ngoại khoa (Trương Quân Ninh thủ vai). Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi anh vô tình bị cuốn vào một vụ tranh chấp y tế và bị cảnh sát hình sự truy bắt. Từ đây, con đường đưa mẹ trở về quê hương của Phạm Văn Ninh ngày càng trở nên chông gai hơn.

Để hoàn thành vai diễn bác sĩ Ninh, Liên Bỉnh Phát đã đầu tư không ít công sức. Nam diễn viên cho biết mình phải sang Đài Loan (Trung Quốc) sớm trước một tháng để học ngôn ngữ cũng như kiến thức chuyên môn.

“Tôi dành rất nhiều thời gian để học nhiều thứ, từ ngôn ngữ đến thuật ngữ chuyên ngành về y học” - Liên Bỉnh Phát nói và bày tỏ có chút lo lắng không biết khán giả sẽ phản hồi như thế nào về vai diễn lần này.

Được biết, phim Bác sĩ tha hương sẽ lên sóng truyền hình K+ từ ngày 8-3.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, được khán giả nhớ đến qua phim Song Lang, Ngôi nhà bươm bướm, Quý cô thừa kế, từng nhận giải diễn viên triển vọng tại giải Tokyo Gemstone Award.

Tháng 12-2019, anh được vinh danh "Ngôi sao châu Á mới" tại Asian Stars Up Next Award. Năm 2021, anh đóng phim Come and go do Lim Kah Wai đạo diễn, phát hành tại Nhật Bản.

Bên cạnh chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, khán giả còn biết đến anh qua chương trình Running Man Việt Nam hai mùa liên tiếp 2020, 2021.