Liên Bỉnh Phát được đề cử ‘Nam diễn viên chính xuất sắc nhất’ tại Golden Bell Awards 15/09/2025 17:00

(PLO)- Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát đã nhận được đề cử 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' tại Golden Bell Awards (Kim Chung Giải) – một trong những giải thưởng danh giá của làng điện ảnh châu Á.

Thông tin từ nhà sản xuất phim Bác sĩ tha hương, với vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong series phim The Outlaw Doctor (Tựa tiếng Việt: Bác sĩ tha hương), nam diễn viên Liên Bỉnh Phát vừa được đề cử vào hạng mục “Best Leading Male” (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) tại Golden Bell Awards (Kim Chung Giải).

Khoảnh khắc công bố đề cử tại họp báo ngày 15-9.

Đây là một cột mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên Liên Bỉnh Phát tham gia diễn xuất tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Đề cử này không chỉ là sự công nhận cho tài năng, mà còn là minh chứng rõ ràng cho hành trình kiên định, vượt qua mọi thách thức của anh trong sự nghiệp diễn xuất.

Vai diễn bước ngoặt, khẳng định nỗ lực không ngừng

Vai diễn Bác sĩ Phạm trong "The Outlaw Doctor" (Bác sĩ tha hương) đã cho thấy một Liên Bỉnh Phát hoàn toàn lột xác. Nhân vật này đòi hỏi sự đào sâu tâm lý, thể hiện nội tâm giằng xé giữa một lương y tận tâm và một người đang phải đối mặt với những góc khuất đầy đen tối.

Để hóa thân vào vai diễn, Liên Bỉnh Phát đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, học tiếng bản địa và dồn hết tâm huyết cho từng phân cảnh.

“Là một diễn viên hoạt động tại thị trường Việt Nam, được tham gia một dự án do Đài Loan (TQ) đầu tư sản xuất, chân thành mà nói tôi rất vui và cảm thấy may mắn" - Liên Bỉnh Phát bày tỏ.

Cũng theo Liên Bỉnh Phát, cách đây hai năm, khi đứng trước nhiều sự lựa chọn, việc tham gia bộ phim này là một quyết định đúng đắn cho đến thời điểm hiện tại. Thành quả ngày hôm nay chính là “quả ngọt” của cả một hành trình nỗ lực, trau dồi và giữ vững niềm tin vào bản thân.

Trước đó, bên cạnh kỳ vọng phim sẽ được khán giả đón nhận, nam diễn viên nhận định Bác sĩ tha hương còn đánh dấu bước chuyển mình lớn trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Đề cử "Best Leading Male" là sự vinh danh cho vai diễn, đồng thời cũng là lời khẳng định cho sự cố gắng, nỗ lực bền bỉ và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của anh. Thành tựu này là động lực mạnh mẽ để Liên Bỉnh Phát tiếp tục bứt phá, khẳng định con đường điện ảnh mà anh đã kiên định theo đuổi.

Trong phim "Bác sĩ tha hương", diễn viên Liên Bỉnh Phát vào vai bác sĩ Phạm Văn Ninh.

Golden Bell Awards - Sân khấu vinh danh tài năng truyền hình

Golden Bell Awards (Kim Chung Giải) là một trong ba giải thưởng danh giá của ngành giải trí Đài Loan (TQ), bên cạnh Golden Melody Awards (cho âm nhạc) và Golden Horse Awards (cho điện ảnh).

Giải thưởng này được tổ chức bởi Cục Phát triển Công nghiệp Âm thanh và Truyền hình Đài Loan (TQ) (Bureau of Audiovisual and Music Industry Development).

Golden Bell Awards từ lâu đã trở thành thước đo uy tín cho tài năng diễn xuất, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và khán giả trên toàn châu Á. Bên cạnh vinh danh những tác phẩm và cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực truyền hình và phát thanh, giải thưởng còn góp phần thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển của ngành công nghiệp này.

Việc Liên Bỉnh Phát được xướng tên tại Golden Bell Awards đã khẳng định vị thế của anh, không chỉ là một diễn viên tài năng của Việt Nam mà còn là một gương mặt đầy triển vọng của điện ảnh quốc tế.

Phim Bác sĩ tha hương thuộc thể loại tâm lý tội phạm kết hợp y khoa, nói về đề tài y tế, lao động di trú, phạm tội do hãng truyền hình PTS, công ty viễn thông Chunghwa, hãng phim Greener Grass hợp tác sản xuất. Phim được sản xuất bởi Thang Thăng Vinh, do Liêu Sĩ Hàm, Trần Thuấn Hạo đồng đạo diễn. Diễn viên chính trong phim: Trương Quân Ninh, Liên Bỉnh Phát, Dương Nhất Triển, Hứa An Thực…

Phim phát hành tại Việt Nam vào tháng 3-2025 trên kênh truyền hình kỹ thuật số K+.