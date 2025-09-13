Dừng quy hoạch, bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng các trường đại học 13/09/2025 08:47

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành về công tác hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập.

Văn bản nêu rõ: Ngày 22-8-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung "không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế)".

Bộ GD&ĐT đề nghị tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học.

Nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của nhà trường, Bộ GD&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các cấp trong phạm vi quyền hạn của mình, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, kể từ ngày 12-9-2025 như sau:

Hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới. Trường hợp chủ tịch hội đồng trường mà hết tuổi quản lý thì phó chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường, hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có phó chủ tịch.

Các đơn vị tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có); tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).