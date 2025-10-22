Đại biểu Quốc hội: 'Các chuyến bay delay rất nhiều' 22/10/2025 12:43

(PLO)- Đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn khi "tỉnh nào cũng ráng có một sân bay" và "có những sân bay gần nhau một cách phi lý".

Sáng 22-10, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo Luật Hàng không dân dụng (thay thế).

Tại đoàn ĐBQH TP.HCM, đại biểu Trần Công Phàn cho rằng quy hoạch cảng hàng không dân dụng phải phù hợp trong tổng thể chung, nhất là với mạng lưới giao thông, đường sắt.

“Tôi có cảm giác chúng ta có quá nhiều sân bay, mấy chục cây số đã có sân bay rồi”- ông Phàn nói và đề nghị “cần tính tới hiệu quả”, các sân bay cần cách nhau 200 – 300 km để đạt chất lượng, có đường cao tốc nối các tỉnh thành với nhau.

Đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn.

Đại biểu lo ngại tỉnh nào cũng có sân bay có thể dẫn tới lãng phí vì không có người đi, sân bay nhỏ khiến tàu bay lớn không hạ cánh được, thậm chí “tắc” cả trên không.

Trong khi đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân đánh giá thời gian qua, ngành hàng không dân dụng đã có bước phát triển và có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Về tổng thể, ông Ngân cho rằng thời gian tới cần nâng cấp kết cấu hạ tầng đường hàng không đồng bộ với tầng đường bộ, đường sắt, đặc biệt là đường sắt đô thị.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân.

Góp ý cho chính sách hàng không dân dụng, đại biểu băn khoăn khi dự thảo quy định hỗ trợ đầu tư phát triển ngành hàng không dân dụng ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và vùng sâu, vùng xa.

“Tôi nghĩ những nơi đó không nên phát triển hàng không. Những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa mà chúng ta hỗ trợ để phát triển hàng không thì không đúng lắm” - ông Ngân nói và đề nghị cân nhắc quy định này.

Riêng đối với hải đảo, ông Ngân cho rằng phát triển hàng không là rất cần thiết để thu hút khách du lịch, phục vụ bảo vệ an ninh tổ quốc… Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị cần tăng xử phạt vi phạm hành chính với những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hàng không dân dụng, bởi vấn đề an ninh, an toàn bay rất quan trọng.

Ở chiều ngược lại, ông cho rằng chính sách bảo vệ quyền lợi cho hành khách vừa qua chưa được làm tốt. “Các chuyến bay delay rất nhiều” - ông nói và đề nghị phải đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên, quy định xử phạt, đền bù phải rõ ràng.

Cùng quan điểm trên, đại biểu Trần Công Phàn cũng bày tỏ bức xúc khi các hãng hàng không thường xuyên vận hành không đúng thời gian.

“Thời gian chậm, trễ chuyến 1-2 tiếng, thậm chí nửa ngày nhưng hành khách chỉ nhận được một lời cáo lỗi, thậm chí còn thông báo sau” - ông Phàn chia sẻ.

Ông đề nghị các nhà vận chuyển phải xem lại vấn đề này, không thể viện “vì lý do khai thác, máy bay đến chậm”, bởi đây là yếu tố chủ quan, không phải lý do khách quan như mưa bão, thời tiết...

Đại biểu nhấn mạnh các hãng vận chuyển phải có cam kết, chịu trách nhiệm đối với hành khách. Ông nhấn mạnh hành khách bị lỡ chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng lớn tới công việc, kế hoạch đã đề ra.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cũng bày tỏ băn khoăn khi “tỉnh nào cũng ráng có một sân bay” và “có những sân bay gần nhau một cách phi lý”.

“Chúng ta còn nghèo, có cái này phải bớt cái kia. Chúng ta không thể nhà giàu vung tay quá trán, mà thực ra nhà giàu họ cũng không vung tay mà xài hết sức hợp lý” - bà Phạm Khánh Phong Lan nói.