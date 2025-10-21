Nhân viên phục vụ hành lý sân bay trộm 50 triệu trong vali ký gửi của khách 21/10/2025 21:15

(PLO)- Vụ trộm 50 triệu trong vali ký gửi xảy ra trên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài.

Ngày 21-10, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài vừa tạm giữ một nhân viên phục vụ hành lý sân bay để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trong hành lý ký gửi của hành khách.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17-9, Đồn công an Sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận tin trình báo của một hành khách đi chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) về việc bị mất trộm 50 triệu đồng tiền mặt trong hành lý ký gửi.

Chỉ vài ngày sau, Đồn công an Nội Bài đã làm rõ nghi phạm.

Nghi phạm Trần Phương Anh Vũ. Ảnh: CA

Cụ thể, qua xác minh ban đầu, công an làm rõ nghi phạm là Trần Phương Anh Vũ, 26 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM. Vũ là nhân viên phục vụ hành lý của một hãng hàng không.



Tại cơ quan Công an, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, lợi dụng sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vũ đã lục lọi hành lý của khách hàng để lấy trộm tài sản.

Hiện Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.