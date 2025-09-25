Hàng chục ngàn cá thể chó và mèo bị trộm cắp, đánh bả 25/09/2025 17:07

(PLO)- Thông qua trang công cụ báo cáo trực tuyến của tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu, ước tính có gần 10.000 cá thể chó và mèo ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi nạn trộm cắp, đánh bả... trong hai năm.

Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws vừa thông tin số liệu thống kê về những báo cáo của người dân liên quan đến nạn trộm cắp và buôn bán thịt cho mèo. Trong đó nạn trộm cắp thú cưng là hoạt động được báo cáo nhiều nhất trong thời gian qua.

Hàng ngàn cá thể chó, mèo bị trộm cắp hoặc bị đánh bả độc

Đơn vị này cho biết, kể từ khi thí điểm tại Đà Nẵng trang công cụ báo cáo của Four Paws đã thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Từ tháng 11 - 2022 đến tháng 12-2024, trang công cụ đã nhận được hơn 1500 vụ việc báo cáo khác nhau từ trộm cắp đến buôn bán cho mèo.

Trong đó, 23% các vụ việc được mô tả liên quan đến hành vi trộm cắp thú cưng, 22% các trường hợp báo cáo về các nhà hàng buôn bán thịt chó, mèo và 13% mô tả việc sử dụng bả độc để bẫy vật nuôi - đây là một con số khá đáng báo động, bởi việc làm này không chỉ gây hại cho những con vật, mà còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho cả con người.

Ước tính trong thời gian trên có 6.081 cá thể chó và 3.695 cá thể mèo bị ảnh hưởng.

Trang công cụ báo cáo trực tuyến về nạn buôn bán chó mèo đã tiếp nhận thông tin hàng ngàn cá thể chó và mèo bị trộm cắp, đánh bả... trong hai năm. Ảnh: Four Paws

Nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người

Theo đánh giá của Four Paws, bên cạnh việc trộm cắp thì hiện nay việc vận chuyển hàng loạt cá thể chó, mèo trên khắp đất nước chủ yếu là hoạt động bất hợp pháp. Điều này kéo theo nhiều rủi ro về an toàn dịch tễ.

Theo đó, việc vận chuyển động vật chưa được tiêm phòng trong điều kiện khắc nghiệt và mất vệ sinh, sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện, và lây lan các chủng virus có khả năng truyền bệnh từ động vật sang người. Chẳng hạn như chó và mèo có thể lây lan các mầm bệnh mà chúng mang theo trong quá trình vận chuyển cho các con vật khác, và cả những người tham gia vào quá trình buôn bán này.

Chính vì thế, trong nhiều năm qua, đơn vị đã và đang tổ chức nhiều chương trình để truyền tải thông điệp mong muốn sớm chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại Việt Nam.

Cạnh đó, Four Paws cũng cho biết đã nâng cấp trang công cụ báo cáo trực tuyến về hành vi buôn bán chó, mèo, cho phép người dân ở mọi tỉnh thành Việt Nam gửi thông tin một cách ẩn danh. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ hàng triệu con chó, mèo trước nạn trộm cắp và giết mổ trái phép.

Bà Rebecca Dharmpaul, chuyên viên về vấn đề buôn bán thịt chó, mèo của FOUR PAWS, cho biết sự tham gia tích cực của hàng trăm người dân và du khách cho thấy nhu cầu cấp thiết phải mở rộng công cụ này trên phạm vi toàn quốc.

“Với bản cập nhật không giới hạn khu vực gửi báo cáo, Four Paws mong muốn nhận được nhiều thông tin hơn về các hành vi trộm cắp, đánh bã... đối với động vật ở khắp các tỉnh thành. Qua đó có thể có cái nhìn tổng quan và toàn diện hơn về hoạt động buôn bán thịt chó và mèo”, bà Rebecca Dharmpaul bày tỏ.

Trước đó, vào năm 2021 Hội An là địa phương đầu tiên có cam kết không buôn bán thịt chó, mèo. Tới cuối năm 2023 địa phương này đã đóng cửa một trong những nhà hàng thịt chó, mèo cuối cùng tại Hội An, để thể hiện cam kết trên.