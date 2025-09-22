Thanh niên thuê khách sạn thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp 22/09/2025 15:47

(PLO)- Một thanh niên ở Đắk Lắk thuê khách sạn để ở và liên tục trộm cắp tài sản.

Ngày 22-9, tin từ Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa bắt giữ Trần Hồ Đỗ Tú (28 tuổi, ngụ phường Tân Lập) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 7-2025, từ mâu thuẫn gia đình, Tú bỏ nhà đi và đến thuê phòng ở tại một khách sạn tại phường Buôn Ma Thuột.

Trần Hồ Đỗ Tú tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Để có tiền tiêu xài, Tú nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Từ 1 đến 2 giờ sáng hàng ngày, Tú mang theo nhiều công cụ phá khóa đi dò la trên các đường phố của tỉnh Đắk Lắk.

Khi phát hiện các căn nhà khóa cửa ngoài, không có người trông coi, Tú phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản. Mỗi lần trộm cắp tài sản, Tú luôn đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín đầu.

Rạng sáng 20-9, Tú đột nhập một quán cà phê ở phường Tân Lập để trộm cắp nhiều tài sản.

Đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, khi Tú đang tìm cách tiêu thụ số tài sản vừa trộm cắp được thì bị Công an phường Tân Lập bắt giữ cùng tang vật.

Bước đầu Tú khai từ đầu tháng 7 đến nay đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.