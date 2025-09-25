Nghi phạm 'dính' 3 tiền án trộm cắp tài sản tiếp tục trộm 3 chiếc xe máy 25/09/2025 13:44

(PLO)- Nghi phạm từng có ba tiền án tội trộm cắp tài sản, thường xuyên lang thang ở các khu vực công cộng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 25-9, Công an phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ Vũ Tuấn Hải (47 tuổi, thường trú thôn 5, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó trên địa bàn liên tiếp xảy ra ba vụ trộm cắp tài sản là xe máy nên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Công an xác định Vũ Tuấn Hải là nghi phạm từng có ba tiền án tội trộm cắp tài sản, có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên lang thang ở các khu vực công cộng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Hải thực hiện lại việc trèo tường để trộm tài sản. Ảnh: CA

Vì vậy, lực lượng công an đã vây bắt Hải. Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận đã thực hiện liên tiếp ba vụ trộm xe máy đang trong quá trình lẩn trốn thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Công an phường Bình Long đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.