Mật phục bắt giữ nhóm thanh thiếu niên chuyên trộm cắp xe máy ở chung cư 14/08/2025 12:35

(PLO)- Nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở phường Hải Vân, TP Đà Nẵng có tuổi đời còn rất trẻ, từ 15 đến 17 tuổi.

Ngày 14-8, Công an phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, cho biết đã bắt giữ nhóm 7 thanh thiếu niên chuyên trộm cắp xe máy ở chung cư trên địa bàn.

Theo đó, từ đầu tháng 8, trên địa bàn phường Hải Vân liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, đặc biệt tại một khu chung cư.

Trước tình hình trên, Công an phường Hải Vân đã triển khai kế hoạch mật phục, truy bắt.

Nhóm thanh thiếu niên bị công an triệu tập làm rõ. Ảnh: CA

Qua rà soát, lực lượng Công an phường xác định một nhóm thanh thiếu niên không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, lợi dụng sơ hở của người dân để xe máy không trông coi, thường gây án từ 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng.

Đêm 12-8, nhận định nhóm này tiếp tục ra tay tại khu chung cư trên, Công an phường Hải Vân phối hợp lực lượng an ninh cơ sở mật phục, bắt quả tang Nguyễn Phương Nam (16 tuổi, trú phường Hòa Cường) và Phan Thanh Phong (15 tuổi, trú phường Hòa Khánh) đang có hành vi trộm cắp một xe máy.

Mở rộng điều tra, Công an mời làm việc thêm năm người cùng tham gia, gồm Trần Duy Anh (trú phường Sơn Trà), Lê Thị Bảo Trân (trú phường Hải Vân), Nguyễn Ngọc Bảo Ngân (trú phường Thanh Khê), Nguyễn Thị Bích Trâm (trú xã Bà Nà) và Nguyễn Thị Lệ Thủy (tuổi từ 15 đến 17, trú phường Hải Vân).

Công an cũng đồng thời xác định được và thu giữ tang vật gồm 9 xe máy các loại.

Nhiều thanh thiếu niên là nữ giới tham gia trộm cắp. Ảnh: CA

Nhóm này cũng khai nhận từ đầu tháng 8 đến nay đã thực hiện chín vụ trộm cắp xe máy. Khi trộm xong sẽ đưa về khu vực bờ kè đường Nguyễn Tất Thành, phường Hải Vân, để tìm người tiêu thụ.

Công an xác định nhóm thanh thiếu niên này đã bỏ học và quen biết nhau trên mạng xã hội, lang thang, không có nơi lưu trú cố định.

Công an phường Hải Vân đang phối hợp Cơ quan CSĐT khu vực 2 tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.