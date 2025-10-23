Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria

Sáng 23-10 (giờ địa phương), Lễ đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Thánh Alexander Nevski, trung tâm Thủ đô Sofia (Bulgaria).
Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón.
Xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tiến vào Quảng trường Thánh Alexander Nevski trước sự chào đón trang nghiêm của đội nghi lễ, quân nhạc.
Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại nơi đỗ xe, bắt tay, chào mừng và mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân di chuyển tới thảm đỏ, bước vào vị trí danh dự.
Đội trưởng đội danh dự đã chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến thăm Bulgaria. Quốc kỳ hai nước tung bay. Trong không khí trang nghiêm, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Bulgaria.
Sau đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu đoàn viên chính thức hai nước dự Lễ đón. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev tiến hành duyệt đội danh dự.
Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa tưởng nhớ các chiến sĩ vô danh tại Tượng đài Chiến sĩ vô danh.
Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Bulgaria sau 50 năm qua, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria.
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), một mối quan hệ thủy chung, tin cậy và đã được thử thách, vun đắp qua nhiều thập kỷ, từ những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Đây cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao lần thứ tư trong 3 năm qua, thể hiện mối quan hệ chính trị tốt đẹp và sự tin cậy chiến lược giữa lãnh đạo hai bên.
Quan hệ Việt Nam - Bulgaria
- Chính trị
- Ngày 8-2-1950, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 25-11-1956 mở CQĐD thường trú).
- Tháng 8-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị chính thức Bulgaria, đặt nền móng và dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.
- Từ 1950 đến 1989 quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Bạn dành cho ta sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu về tinh thần và vật chất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Đặc biệt, bạn xóa nợ cho ta 147 triệu Rúp (cao nhất trong các nước XHCN cũ tính theo đầu người).
- Từ năm 1990-2000, quan hệ hai nước bị chững lại do bất ổn về chính trị và kinh tế tại Bulgaria.
- Từ sau chuyến thăm chính thức Bulgaria của Thủ tướng Phan Văn Khải năm 2000, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp.
- Kinh tế
- Tháng 3-2001, hai bên đã ký Hiệp định mới về kinh tế - thương mại, dành cho nhau quy chế tối huệ quốc. Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật đã tổ chức Khóa họp lần thứ 24 tại Sofia từ 12 đến 14-5-2024.