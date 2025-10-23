Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria 23/10/2025 15:23

(PLO)- Lễ đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Thánh Alexander Nevski.

Sáng 23-10 (giờ địa phương), Lễ đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Thánh Alexander Nevski, trung tâm Thủ đô Sofia (Bulgaria).

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Sofia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón.

Xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tiến vào Quảng trường Thánh Alexander Nevski trước sự chào đón trang nghiêm của đội nghi lễ, quân nhạc.

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại nơi đỗ xe, bắt tay, chào mừng và mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân di chuyển tới thảm đỏ, bước vào vị trí danh dự.

Đội trưởng đội danh dự đã chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến thăm Bulgaria. Quốc kỳ hai nước tung bay. Trong không khí trang nghiêm, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Bulgaria.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu đoàn viên chính thức hai nước dự Lễ đón. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev tiến hành duyệt đội danh dự.

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa tưởng nhớ các chiến sĩ vô danh tại Tượng đài Chiến sĩ vô danh.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Bulgaria sau 50 năm qua, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), một mối quan hệ thủy chung, tin cậy và đã được thử thách, vun đắp qua nhiều thập kỷ, từ những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đây cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao lần thứ tư trong 3 năm qua, thể hiện mối quan hệ chính trị tốt đẹp và sự tin cậy chiến lược giữa lãnh đạo hai bên.