Cán bộ TP.HCM phải dấn thân, tiến tới 23/10/2025 06:30

Ngày 22-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 của Trung ương Đảng khóa XIII.

Việc của ai người đó làm, làm đúng vai

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, chia sẻ với áp lực công việc, cả những lúng túng ban đầu của đội ngũ cán bộ cấp phường, xã, đặc khu trong bốn tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bí thư Trần Lưu Quang cho hay từ khi nhận nhiệm vụ tại TP, ông đã khảo sát một số trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và thấy có nơi mỗi ngày phải giải quyết 300-400 hồ sơ, có nơi cán bộ phải làm đến tối mới xong, đội ngũ không phải ai cũng quen việc vì còn nhiều cái mới, đường truyền mạng còn hạn chế…

Ông đánh giá việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP hiện sắp xếp được 16%, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở là 26%, hay sự hoạt động quên mình của trung tâm phục vụ hành chính công là những điểm tích cực. Dù vậy, ông cho rằng kết quả sắp xếp không đồng đều, có nơi tốt, nơi chưa tốt.

Hội nghị trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện

﻿Nghị quyết 18. Ảnh: THANH THÙY

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho rằng trong tâm thế, tư duy, định hướng của mỗi người phải dấn thân, tiến tới. Bằng những việc đã làm bước đầu rất hiệu quả, ông Trần Lưu Quang yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, hoàn chỉnh dần, làm từng bước để ổn định dần. “Quan trọng nữa là phải đề cao vai trò người đứng đầu ở cơ sở. Việc của ai người đó làm, làm đúng vai và có kế hoạch chi tiết, cụ thể, có phương thức kiểm tra, minh bạch như ứng dụng công nghệ thông tin, có sơ đồ gantt kiểm tra công việc” - ông gợi mở.

Với những nội dung thuộc thẩm quyền của TP, ông yêu cầu sở, ngành và cấp TP cần vào cuộc để giải quyết. Gợi mở cụ thể, Bí thư Trần Lưu Quang giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy các sở Tài chính, Xây dựng, NN&MT có đường dây nóng, có địa chỉ cụ thể để hỗ trợ phường, xã… Các phường, xã chủ động trao đổi với nhau để học tập kinh nghiệm, sát sườn với thực tiễn.

Nói về công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sắp tới sẽ có sự thay đổi cán bộ ở cấp phường, xã. Bí thư Đảng ủy phường, xã cũng sẽ theo xu thế không phải là người địa phương.

Về trụ sở để bố trí cho các sở, ngành, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng cần rà soát và bố trí hợp lý. “Đừng để tránh lãng phí này lại phải đối mặt với lãng phí khác” - Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Phân cấp, ủy quyền để nâng cao tính chủ động cho địa phương

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết trong giai đoạn tới, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ MTTQ, đáp ứng yêu cầu công tác vận động, tập hợp nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, cho biết ngay sau hợp nhất, bộ máy hành chính TP.HCM tinh gọn rõ rệt, khắc phục tình trạng chồng chéo, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn. Tuy nhiên, ông Nam nói việc tinh giản biên chế vẫn là khâu khó, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, tổ chức; công tác bố trí nhân sự đôi lúc chưa sát sở trường.

Từ đó, Đảng ủy UBND TP.HCM kiến nghị tiếp tục phân cấp, ủy quyền và chuyển đổi số mạnh mẽ để nâng cao tính chủ động, linh hoạt của bộ máy chính quyền hai cấp.

Từ thực tiễn vận hành bộ máy sau sắp xếp, Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ Đỗ Thị Hồng kiến nghị TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để cấp xã có đủ thẩm quyền, nguồn lực và hành lang pháp lý thực thi nhiệm vụ, tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen 66 tập thể và 104 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 của Trung ương Đảng.