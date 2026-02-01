'Nghĩa tình hậu phương – Ấm lòng biên giới' lan tỏa tinh thần quân dân 01/02/2026 13:56

Tối 31-1, tại hai điểm cầu xã Hòa Hội (điểm chính) và xã Bình Hiệp (điểm phụ), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Chương trình cầu truyền hình “Nghĩa tình hậu phương – Ấm lòng biên giới”.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, là nhịp cầu kết nối yêu thương từ hậu phương đến đồng bào và lực lượng đang ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: GP

Tham dự tại điểm cầu xã Hòa Hội có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ và đông đảo nhân dân các xã biên giới.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là dịp lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với sự hy sinh, cống hiến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại chương trình. Ảnh: GP

Theo ông Lê Văn Hẳn, chương trình còn là lời biểu dương, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám trụ nơi biên cương; qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết quân – dân, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ổn định, phát triển kinh tế – xã hội vùng biên giới trong thời gian tới.

Chương trình đã huy động và kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội, thể hiện rõ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đến thời điểm diễn ra chương trình, Ban Tổ chức ghi nhận tổng kinh phí gần 15 tỉ đồng ủng hộ quân và dân vùng biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao bằng khen cho các đơn vị hỗ trợ chương trình. Ảnh: GP

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ một cách công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mục đích. Đồng thời, các cấp, các ngành tiếp tục xác định công tác chăm lo vùng biên giới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài.

Một điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự đồng hành, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp đối với vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Trong không khí ấm áp, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay người dân và các chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trao tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, trao 200 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trao tặng tỉnh Tây Ninh 10 tỉ đồng để chăm lo đời sống cho chiến sĩ và người dân các xã biên giới; nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị đã được UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen.

Khép lại chương trình là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa rực rỡ, gửi gắm thông điệp mùa xuân an lành, ấm áp đến đồng bào, các chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc.